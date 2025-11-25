Ya sabemos quién gana con el fin del teletrabajo en empresas como Amazon: millonarios como Amancio Ortega que invierten en oficinas

Que los bienes inmuebles son un negocio suculento ya lo sabemos de sobra. Los edificios principales de las ciudades van subiendo su precio y, de hecho, muchas investigaciones apuntan que el empeño de las grandes empresas de volver a las oficinas masivamente tiene como explicación que grandes magnates del mundo tienen inversiones en bienes raíces.

Amancio Ortega, el creador de Inditex, ya no es solo un multimillonario por su imperio de la moda pero también lo es por sus inversiones en el ladrillo. El gallego cuenta con una firma de nombre Pontegadea mediante la que realiza inversiones y ahora acaba de anunciar una gran compra en Canadá.





Hace unos días recibió el segundo reparto de los dividendos de Inditex en 2025, lo que se traduce a 1.552 millones de euros y, con ello, ha realizado la que es la segunda mayor compra de la historia de Pontegadea: "The Post" en Vancouver. Le ha costado, según la información hecha pública, 1.100 millones de dólares canadienses (unos 680 millones de euros).

La vuelta a las oficinas sí beneficia: a los propietarios

En el edificio "The Post", es conocido por ser donde se encuentran unas oficinas de Amazon en Canadá y de otras empresas como Starbucks, Oakberry y Loblaws City Market. Este complejo está formado por dos torres, de 22 pisos y de 19 pisos, y era propiedad de QuadReal Property Group, hasta la compra de Pontegadea.

A todo esto, Amancio Ortega está de suerte porque es ampliamente conocido que tanto Amazon como Starbucks han exigido la vuelta a las oficinas de manera muy estricta por lo que no parece que haya riesgo de que el edificio pueda vaciarse de actividad.

Según Bloomberg, el acuerdo convierte a Ortega en el nuevo propietario de Amazon por segunda vez en la ciudad, tras su reciente compra de un almacén arrendado por Amazon en la cercana Burnaby. Inaugurado originalmente en 1958 como una instalación de procesamiento de Canada Post, The Post fue remodelado por QuadReal Property Group para convertirlo en un gran complejo de oficinas y locales comerciales. La propiedad abarca una manzana entera en el centro de Vancouver.

Según las informaciones publicadas, Pontegadea ha creado una de las carteras inmobiliarias privadas más grandes del mundo, con activos en Europa y Norteamérica. Ya es propietario de grandes inmuebles de Amazon en Seattle y Dublín, y cuenta con Meta Platforms Inc. y Apple Inc. entre sus otros inquilinos destacados.

Si bien los bienes raíces comerciales y residenciales de alta gama predominan en sus propiedades, Pontegadea también ha invertido en activos de energía y telecomunicaciones. En Canadá, Ortega también es propietario del Royal Bank Plaza de Toronto y del almacén de Burnaby arrendado a Amazon.

Dividendos récord y trabajadores en huelga

A sus 89 años, Ortega es la decimoséptima persona más rica del mundo, con un patrimonio neto de aproximadamente 113.800 millones de dólares, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg.

Las inversiones inmobiliarias de Pontegadea se financian con dividendos de Inditex, matriz de Zara. De acuerdo con Bloomberg, "para evitar impuestos sobre el patrimonio, Ortega reinvierte regularmente los miles de millones que recibe anualmente como principal accionista de Inditex". En 2025, sus dividendos de la cadena minorista superarán los 3.000 millones de euros por primera vez.

Al mismo tiempo, esta semana, Inditex está siendo noticia en España y más países de Europa por la huelga que preparan los sindicatos de trabajadores. Hasta el año de la pandemia, la empresa repartía parte de los beneficios del Black Friday, una época de ganancias y de mucho trabajo extra, con sus empleados.

Ahora, a pesar de seguir registrando mayores beneficios, ya no lo hace y los sindicatos lo han solicitado. Como no reciben respuesta, han convocado una huelga en varias ciudades de Europa.





