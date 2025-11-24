Los trabajadores de Inditex reclaman quedarse con parte de lo beneficios del Black Friday y organizan una huelga

En el marco de la Revolución Mexicana, Emiliano Zapata defendía que "la tierra es de quien la trabaja" y eso mismo quieren defender ahora los trabajadores de Inditex que han organizado una protesta para esta semana, el día 28 de noviembre, con el objetivo de reclamar a su empresa que compartan parte de los beneficios que logren con las ventas del Black Friday.

Por ahora, los sindicatos están llamando a los trabajadores a la huelga en las tiendas de Zara de siete países europeos para el Black Friday, un día clave de ventas para la cadena de moda rápida, según informó el Comité de Empresa Europeo de Inditex, propietaria de Zara.

Los sindicatos señalan que las concentraciones supondrán un “gesto de visibilización” de una demanda de los trabajadores, tras "agotar otras vías", como cartas a la dirección y peticiones en las reuniones.

Inditex dejó de repartir beneficios en 2020

Rosa Galán, representante de CCOO en Inditex, declaró a Reuters que Inditex tenía anteriormente un plan de participación en los beneficios, pero esto fue eliminado tras la pandemia. Todo esto a pesar de haber crecido mucho económicamente en estos años.

Las organizaciones sindicales que integran el Comité de Empresa Europeo (CEE) del Grupo Inditex han convocado movilizaciones simultáneas en varios países europeos, entre ellos España coincidiendo con la campaña del 'Black Friday', con el fin de exigir una fórmula de participación extraordinaria en los beneficios económicos del grupo textil.

En España, representantes de los sindicatos se concentrarán a mediodía en centros de Madrid y Barcelona, justo el día que comienza la campaña de rebajas del ‘Black Friday‘, de acuerdo con la Agencia EFE. Las otras ciudades europeas en donde se llevará a cabo la reivindicación son Bruselas, Luxemburgo, Lisboa y Viana do Castelo (Portugal), París, Roma, Milán y Palermo (Italia); y Constanza, Stuttgart y Múnich (Alemania).

Inditex, la mayor empresa cotizada española, ganó 5.866 millones de euros en su ejercicio fiscal de 2024 (cerrado el 31 de enero de 2025), lo que supone una subida del 9 % interanual, que le permitió encadenar su tercer año consecutivo de resultados récord.

Imagen | Foto de Praswin Prakashan en Unsplash

En Genbeta | He hecho cuentas para ver si mi suscripción de 50 euros al año de Amazon Prime me renta. Esto es lo que he descubierto



















