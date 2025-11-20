Las mejores ofertas en software y cursos online antes del Black Friday

Llega una de las épocas clave del año para comprar. Muchas esperan, con razón, al Black Friday para encontrar las mejores ofertas en todo tipo de productos. A estas alturas ya no hace falta esperar expresamente al último viernes de noviembre, ya que durante prácticamente todo el mes nos encontraremos con grandes ofertas.





Por ello, desde Genbeta hemos creado dos listas que están en este artículo con las mejores ofertas en software y también una serie de cursos para que tengas una buena formación a un precio asequible aprovechando este Black Friday 2025.

Black Friday 2025: lo mejor en software

Microsoft 365 Personal. La web oficial de Microsoft ofrece descuentos en sus dispositivos Surface y en XBox. También ofrece 12 meses gratis de Microsoft 365 Personal y después un 50 % de descuento para estudiantes que usen la dirección de correo electrónico de su universidad.

McAfee Protección total 2023 + configuración de nuevo dispositivo. McAfee Protección total 2023 + configuración de nuevo dispositivo como un descuento que se muestra como exclusivo de Amazon, destinado a 5 dispositivos y con software de seguridad de Internet antivirus, VPN, administrador de contraseñas, monitoreo de web oscura y suscripción de 1 año. Ha pasado de 119,90 a 19,90 euros.

Webroot Antivirus para PC Gamers 2025. Antivirus destinados a ordenadores con diferentes versiones de Windows instaladas, Windows 11 también, y a 14,99 euros por un año de licencia. Precio sin descuento en Amazon es de 39,99 euros.





MailerLite para enviar newsletters. MailerLite ofrece un 25% de descuento en sus servicios. Así, en plan avanzado pasa de los 240 dólares anuales a los 180 dólares, entre otros descuentos.

Descuentos en plataformas de streaming. Como ha recogido Spinof, diversas plataformas de streaming ya han adelantado sus descuentos para acceder a sus servicios. La oferta más jugosa viene de la mano de Filmin, la plataforma española con más de 10.000 títulos sin coste añadido en su catálogo pasa a ofrecer su suscripción anual por 70 euros, lo que supone un 30% de descuento con respecto a sus 99 euros habituales.

Videojuegos de Epic Games. La firma Epic Games ha puesto descuentos a varios de sus títulos de juegos como Battlefield 6 Phantom Edition; Ready or Not: Digital Deluxe Edition; Edición Deluxe de Alan Wake 2 o HITMAN World of Assassination Deluxe Edition, entre otros.







Black Friday 2025: ofertas en cursos

Crea Cortometrajes con Inteligencia Artificial: En Domestika hay un lista de cursos con descuento y que incluso, durante el Black Friday, pueden salir gratis a los miembros Plus y muchos cuestan 0,99 euros. En este curso, con herramientas como ChatGPT, Midjourney, Runway, Veo3 y ElevenLabs, podemos aprender a dirigir un proyecto audiovisual completo utilizando herramientas generativas de IA.

Creación y edición de contenido para historias de Instagram. También en Domestika hay un curso para aprender cómo hacer para enganchar a la audiencia gracias a las tan utilizadas, aunque no siempre de la mejor manera, historias de Instagram. El precio ha bajado de 29,99 a 0,99 euros.

Python Aplicado: 5 Proyectos Reales de Principio a Fin. Udemy ofrece este curso con un 82% de descuento por el Black Friday, con un coste de 9,99 dólares, frente a los 54,99 anteriores. El objetivo: desarrollar apps reales con Python, interfaces Gráficas (GUI) atractivas y programas ejecutables, entre otros.

CompTIA Security+ (SY0-701). Un curso en ciberseguridad de Udemy que ha pasado de costar 79,99 a 9,99 dólares donde se aprende a navegar entre amenazas, vulnerabilidades y soluciones.

Universidad Java - Cero a Experto. Un curso en Udemy que cuesta 9,99 dólares de los 69,99 dólares que costaba. Está actualizado y es un curso de mas de 155 horas.

Curso Superior de Python con Google Colab. Euroinnova tiene una selección de cursos rebajados por el Black Friday como uno para especializarse en Python de 300 horas. Ha pasado de 460 a 368 euros, un 20% hasta el 28 de noviembre.

Inteligencia Artificial y Robótica.

Fundamentos de Programación: Aprende a programar desde cero. Es un curso para gente que quiera comenzar a programar y el precio ha pasado a 9,99 de los 44,99 anteriores. El curso promete enseñar a programar y escribir algoritmos sin importar el lenguaje de programación a usar.

Packs Formativos de Seguridad. Securízame ofrece un descuento del 25% en todos sus cursos de seguridad digital. Además, la empresa premiará a uno de los alumnos que adquieran cualquiera de sus cursos o packs de formación online, regalando un curso adicional valorado en 400 euros.

Certificado de Explorador en Ingeniería de IA en español. Curso para construir tu base en IA con Python, Ciencia de Datos, Matemáticas y Fundamentos de Machine Learning. Ha pasado de 45 dólares a 9,99.

Experto en Back End con JavaScript. Curso online de 80 horas disponible en Code Space Academy por 485,46 euros frente a los casi 900 euros sin descuento.

Curso de Ingeniería de Agentes de IA (2025). En Udemy este curso de 30 días promete dominar los agentes de IA a través de la construcción de 8 proyectos reales con OpenAI Agents SDK, CrewAI, LangGraph, AutoGen, MCP. Su precio es de 9,99 dólares tras un 80% de descuento.

