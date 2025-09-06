Si eres estudiante, pagas menos: las siete mejores suscripciones con descuento para ahorrar dinero

El comienzo de curso está a la vuelta de la esquina y con él, toca comprar libros, material escolar de todo tipo y quizás hasta un ordenador portátil nuevo para clase. Mucho se habla de la cuesta de enero, pero la de septiembre tiene poco que envidiarle. Lo bueno es que si eres estudiante te vas a encontrar un montón de descuentos en suscripciones. En mi época universitaria aproveché unos cuantos y vaya si se nota al terminar la carrera.

Además vas a encontrarte descuentos en suscripciones de todo tipo, desde servicios que te van a venir de maravilla para tus estudios a otros más generales para disfrutar del ocio y el entretenimiento por menos dinero. Y una recomendación: lee a fondo las condiciones, porque hay descuentos que también aplican para jóvenes a secas (sean estudiantes o no) o incluso aunque no cursen estudios superiores. Estos son los mejores descuentos en suscripciones para estudiantes.

Amazon Prime

Amazon

A título personal, esta es la suscripción a la que más partido le saqué por todo lo que ofrece y su descuentazo del 50%: envíos rápidos y gratis, sus servicios de música y películas y series en streaming, los libros de Kindle, entre otras muchas ventajas. Pues todo eso lo tienes por la mitad. Así, pasas de los 4,99 euros/mes o 49,90 euros/año a 2,49 euros al mes o 24,95 euros/año.

Microsoft Office 365

Microsoft

Si el anterior me dio muchos buenos ratos de entretenimiento, la popular suite de Microsoft me hizo mi vida académica más fácil. Y ojo porque no viene sola: tienes Word. Excel, PowerPoint, 1TB de almacenamiento en la nube y Copilot, la IA de la empresa de Redmond. Y como antes, un generoso descuento del 50%.

Adobe Creative

Adobe

Si hablamos de descuentazos, quien se lleva la palma es Adobe con un 69% en la suscripción anual de su plan Creative Cloud Pro, que pasa de 80 euros a 24,39 euros. ¿Para quién es este plan? Para esos estudiantes de carreras creativas, ya que incluye herramientas como Photoshop, Acrobat Pro, Illustrator, Premiere Pro, Acrobat... sin olvidar su IA generativa.

Spotify

Spotify

Es el servicio de música en streaming por antonomasia y si eres una persona cualquiera que quiere disfrutarlo, te va a costar 11,99 euros/mes (aunque siempre sale mejor un plan familiar o dúo). Sin embargo, si eres estudiante te cuesta prácticamente la mitad: 6,49 euros/mes. Eso sí, tendrás que tener matrícula en un centro de enseñanza superior acreditado, como puedes leer en sus condiciones.

YouTube Premium

YouTube

Librarse de los anuncios de YouTube es una de las grandes ventajas de hacerse Premium, pero es que además también tienes YouTube Music (su servicio de música en streaming) incluido en el pack. Por si fuera poco, funciona sin conexión y permite dejarlo en segundo plano. De normal cuesta 13,99 euros/mes, pero si eres estudiante te ahorras cinco euros: 8,99 euros/mes

Apple Music

Apple

Si tienes un iPhone, un Mac o un iPad, en definitiva, si tu ecosistema es el de Apple, que no cunda el pánico porque en Cupertino también hay promociones para quienes están estudiando y no se limitan a los descuentos en hardware. Así, su plan familiar de Apple Music pasa de los 10,99 euros/mes a 5,99 euros/mes con las mismas ventajas: escuchar música en streaming a la carta y sin anuncios, contenido exclusivo, sonido de calidad y compatible con Dolby Atmos, entre otros.

Uber One

Uber

Además del streaming y herramientas para clase, la plataforma Uber tiene un descuento del 50% en la suscripción a sus servicios, que incluyen descuentos en el envío de pedidos de locales que colaboren con la plataforma y su servicio de VTC. Así, el precio queda en 2,50 euros/mes o 24 euros al año.

