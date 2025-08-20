Inditex ha protagonizado dos despidos muy polémicos este mes: uno ha acabado con 856.000 euros de indemnización en Galicia

A menudo recogemos polémicos despidos que ocurren en España y que merecen la pena conocer para saber más sobre los derechos laborales que existen en nuestro país. Hay sentencias que son brillantes como vimos en el caso del polémico despido de Mercadona a un empleado que se comió unas croquetas que se iban para la basura.

Hoy vamos a ver dos despidos protagonizados este mismo mes por la empresa Inditex, en sus marcas de Zara y de Zara Home que han sido polémicos y también curiosos y que ambos han terminado bien para las antiguas trabajadoras de la marca de la familia Ortega.

Por un lado, tenemos el caso de una empleada de Zara que robaba a su propia empresa y acabó siendo despedida. Pero la forma en la que sus supervisoras se enteraron fue muy polémica, tanto que acabó en una indemnización muy alta para la ex trabajadora. En otro caso, el despido de una directiva en Zara Home sin motivo le ha costado a la empresa cerca de un millón de euros. Veremos ambas historias.

La empleada que robaba en Madrid

Una trabajadora de Zara de Madrid estaba de baja laboral. La mujer llevaba en la empresa desde 1999 y su salario mensual bruto ascendía a casi 3.900 euros según las informaciones hechas públicas.

En ese periodo en que ella estaba ausente, la empresa decidió hacer un cambio en las taquillas y la dirección decidió que, como esta empleada no estaba, abrirían la taquilla para cambiar sus pertenencias a los nuevos espacios, pero sin su consentimiento ni aviso previo.

La sorpresa de sus encargadas fue que se encontraron que dentro de la taquilla había ropa de la tienda, con las etiquetas puestas y que esa ropa no había pasado por la caja de cobro. Unas zapatillas habían sido reportadas en el inventario como desaparecidas. Es decir, que todo apuntaba a que la mujer la había robado de la tienda. Le pidieron los justificantes de compra de esos productos, que ella no tenía. Por tanto la empresa decidió llevar a cabo un despido disciplinario. Fue en la primavera de 2024.

Pues este mes ha llegado una sentencia con muy buenas noticias para la ex empleada y no tan alegres para la empresa gallega. Y es que la trabajadora decidió hace un tiempo denunciar a Inditex por despido improcedente y por vulneración de derechos fundamentales, concretamente su derecho a la intimidad, por haber accedido al contenido de su taquilla sin permiso ni aviso previo.

Lo que el el Juzgado de lo Social nº 41 de Madrid, el tribunal analizó el procedimiento seguido por la empresa y vio que había varias irregularidades como que se abriera la taquilla sin comunicación, la ausencia de garantías, la falta de testigos independientes en el proceso e incluso cuestionó la fiabilidad de las pruebas aportadas por la tienda.

El despedido, considerado improcedente, obliga a Zara a readmitir a la trabajadora, abonándole los salarios de tramitación, o pagarle una indemnización de 90.742,72 euros. Además la empresa debe pagar una indemnización adicional de 7.501 euros por la vulneración de su derecho a la intimidad.

Despido a una directiva de Zara Home

Otro varapalo judicial para Inditex en España este mes ha llegado tras el despido a una directiva de su tienda para el hogar. En este caso fue en Galicia, donde la empresa tiene su sede.

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha confirmado la improcedencia en el despido de una trabajadora de Inditex que llevaba 20 años en la empresa, era responsable de la línea de cosmética de Zara Home y cobraba 226.421 euros anuales por este puesto, más cerca de 30.000 euros extra según las ventas y otros baremos.

El Juzgado de lo Social nº1 de A Coruña declaró que era un despido improcedente la decisión de prescindir de sus servicios. Y, con eso, Inditex debe indemnizar a su ex responsable de departamento con una indemnización de 856.166,40 euros, incluyendo salario fijo, variable y bonus a largo plazo. La otra opción es readmitir a la trabajadora.

