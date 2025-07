Una mujer en Barcelona estaba de baja por ansiedad y viajaba. Su amiga lo publicó y la despidieron: la empresa usó TikTok como prueba

No siempre es fácil saber qué se puede hacer durante una baja laboral para no cometer una infracción y es que las mutuas gastan mucho dinero en investigar a sus trabajadores de baja en España. Una gran duda puede ser: ¿se pueden llevar a cabo actividades cotidianas en una baja, como salir a pasear, tomar alcohol en la terraza de un bar o irse de viaje? La respuesta ya la hemos analizado a fondo y es que depende mucho de la situación del trabajador.

Hace unos días vimos el caso de una mujer inglesa que acabó en la cárcel por estar de baja por una grave incapacidad y correr maratones. Hoy vamos a ver qué le ha pasado a una trabajadora española de baja por ansiedad que compartía en TikTok sus viajes a Lisboa y a Marrakech y que, por ello, fue denunciada. La mujer es de Barcelona y ejercía como teleoperadora en la empresa Emergia Contact Center.

Infobae comparte esta información explicando que ella viajó con una amiga que subió publicaciones a TikTok. Al ver que, durante su baja, la mujer andaba viajando, la empresa la despidió. Y ese despido se ha considerado improcedente. Aunque no siempre está permitido viajar durante una baja, en este caso sí podía porque estaba recomendado para su recuperación.

Como recoge Confilegal, la empresa argumentó que dicha conducta era incompatible con su recuperación médica y prolongaba artificialmente su situación de incapacidad temporal. El despido ha sido declarado improcedente, lo que obliga a la empresa a readmitir a la trabajadora o pagarle una indemnización y los salarios correspondientes al periodo entre el despido y la sentencia, según la información hecha pública.

Qué dice la ley española sobre viajar en una baja

Como explican desde EOM Equipo Jurídico, aunque la ley no prohíbe de manera explícita viajar mientras se está de baja, hay ciertos matices que pueden convertir un viaje en motivo de sanción o incluso despido. Legalmente, no existe una norma que prohíba viajar estando de baja médica. Sin embargo, esto no significa que pueda hacerse sin preocupaciones. La clave está en determinar si ese viaje es compatible con la recuperación y si la persona cumple con todas tus obligaciones como trabajador en situación de incapacidad temporal.

La Ley General de la Seguridad Social determina que cualquier trabajador que actúe de forma fraudulenta puede perder el subsidio por este concepto, así como cuando abandone el tratamiento médico sin ningún motivo justificado.

La ansiedad o el estrés pueden surgir en el entorno laboral o pueden ser el resultado de situaciones personales complejas. En todo caso, la persona será atendida por especialistas de la psicología o la psiquiatría durante su baja. Como explican desde Axa sobre los viajes si tienes rota la tibia, entonces no será la mejor idea del mundo viajar al extranjero. Por otro lado, si tu baja es, por ejemplo, por depresión, un viaje al extranjero puede ser algo muy positivo.

Para viajar, lo mejor es contar con autorización médica: Si tu médico considera que el viaje no afecta a tu recuperación, puedes solicitar un informe que lo acredite y que además el viaje no interfiera con revisiones médicas. Además, en algunos casos, un cambio de ambiente puede ser positivo para la recuperación (por ejemplo, en trastornos de ansiedad o estrés).

Qué dice la sentencia por usar las publicaciones en redes sociales

Otra parte muy interesante a tener en cuenta de esta sentencia es que la empresa usó imágenes que una amiga de la empleada compartió en su perfil de TikTok. De acuerdo con Confilegal, el tribunal acordó que la actuación de la empresa fue proporcional, necesaria e idónea para verificar una posible conducta que interfería en el proceso de recuperación médica.

Aunque el contenido no fue compartido por la propia trabajadora, esta aparecía claramente en las imágenes y fue etiquetada públicamente. La cuenta desde la que se difundieron los vídeos era accesible sin restricciones.

Según las conclusiones, la inactividad de la trabajadora tras ser etiquetada equivale a un consentimiento tácito. Además, es una red social de acceso público. El tribunal Superior de Justicia de Catalunya descartó la vulneración del derecho a la imagen porque la trabajadora autorizó a su amiga a grabarla y no solicitó la retirada de las publicaciones ni denunció su uso.

Como recuerdan desde el abogado, esta decisión introduce elementos novedosos sobre el equilibrio entre el derecho a la intimidad y a la propia imagen del trabajador y el legítimo poder de control del empleador.

Cabe decir que antes de la sentencia del Tribunal Superior, en primera instancia, el Juzgado de lo Social nº 15 de Barcelona dio la razón a la trabajadora, entendiendo que la empresa había accedido y utilizado contenido personal sin consentimiento, vulnerando el derecho fundamental a la propia imagen (art. 18.1 CE).

Hay que tener en cuenta con esta sentencia que si apareces en vídeos o fotos etiquetado/a y no has pedido su retirada ni mostrado oposición, se considera que has consentido tácitamente su difusión.

