Un español, obligado a devolver 11.600 € de un subsidio para mayores de 52 años por viajar sin avisar al SEPE

Ya hemos analizado en Genbeta qué es lo que sí y lo que no puede hacer una persona cuando está de baja laboral para no tener problemas legales. Otro tema interesante al respecto es qué puede, y qué no, hacer una persona que está recibiendo un subsidio público en España de ayuda, por falta de empleo.

Y ahora, una noticia nos ha hecho comprender que si estás recibiendo el subsidio destinado a mayores de 52 años, no puedes dedicarte a viajar el mundo durante semanas. Un hombre llevaba desde enero de 2014 recibiendo este subsidio. A pesar de eso, pasó tiempo realizando varias salidas al extranjero que no comunicó al SEPE y eso se traduce en un incumplimiento de sus obligaciones para percibir a la prestación.

Cabe recordar que el subsidio para mayores de 52 años se cobra ininterrumpidamente hasta encontrar un empleo o hasta alcanzar la edad legal ordinaria de jubilación.

Viajes a EE.UU y a Colombia

El hombre viajaba a menudo a lugares como Miami y Bogotá. Según la información que se ha hecho pública, en septiembre de 2016, el SEPE recibió información de la Policía Nacional que informaban de diversas entradas del hombre a España, desde Miami y Bogotá. Esto fue el origen del comienzo de un procedimiento sancionador. Los viajes eran superiores a 15 días.

En noviembre de 2016, lo que ahora es el SEPE, declaró cobros indebidos por valor de 11.686 euros. Concretamente, los cobros que recibió entre el 26 de marzo de 2014 y el 8 de agosto de 2016. En todo este tiempo, el beneficiario alegó que nunca fue notificado adecuadamente de la sanción.

En 2018 presentó alegaciones y una reclamación, pero todo acabó siendo desestimado. Con ello, el hombre impugnó la decisión en un juzgado. Su demanda alegaba que las notificaciones no le habían llegado, entre otros asuntos. El Juzgado de lo Social n.º 3 de Castellón desestimó su demanda alegando que el SEPE actuó según la ley porque se notificó al domicilio registrado (aunque él se cambió de vivienda) y que se publicó en el BOE, un procedimiento habitual en casos como este.

Por su parte, el desempleado ni informó de sus viajes a países fuera de España ni informó de su nuevo domicilio. Con esto, el hombre presentó un recurso de suplicación frente al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

Este concluyó que sus viajes suponen una "infracción grave" dando la razón a la decisión inicial: debería dejar de recibir el dinero y además devolver lo recibido. Era su responsabilidad avisar tanto de los viajes como de su nuevo domicilio. Ahora es el Tribunal Supremo quien ha dado la razón a todos los demás organismos.

Requisitos de la ayuda para mayores de 52 años

En Genbeta puedes encontrar diversos artículos informando de los requisitos para este subsidio. La a"ayuda para mayores de 52 años" es una prestación, que como su propio nombre indica, necesita que el solicitante tenga más de 52 años, entre otros requisitos.

Estos son estar en desempleo total o estar trabajando a tiempo parcial; estar inscrito como demandante de empleo en el momento de hacer la solicitud y firmar el acuerdo de actividad; haber cotizado al menos seis años por la contingencia de desempleo; no contar con rentas propias... entre otros temas.

Si recibes la ayuda de mayores de 52 años y rechazas un trabajo, te pueden quitar la ayuda al momento. Además, de acuerdo con la normativa vigente, los beneficiarios pueden viajar al extranjero, pero hay condiciones para no perder el derecho al subsidio. Es obligatorio comunicarlo al SEPE pero si el beneficiario permanece fuera de España más de un año perderá definitivamente el derecho al subsidio.

Viajar fuera cuando recibes ayudas públicas

El caso de este hombre ha sido noticia a la vez que otra información: El SEPE ha quitado el paro a una mujer que viajó a Brasil sin avisar a la Seguridad Social. Además de quedarse sin la ayuda económica, también deberá devolver 1.370 euros de cobro indebido.

El motivo es claro. La ley en nuestro país establece que salir de España durante más de 15 días, sin comunicarlo ni una autorización, constituye causa suficiente para la extinción del derecho a la prestación por desempleo. Concretamente, en este caso, la mujer viajó a Brasil por más de 5 días, entre el 1 de diciembre de 2021 y el 31 de enero de 2022, sin comunicar ni pedir autorización al SEPE.

