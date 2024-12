Si cobras este subsidio del SEPE, asegúrate de que haces este trámite pera no perderlo en 2025

El Estado cuenta con diferentes herramientas para poder dar un escudo social a aquellas personas que no tengan ingresos suficientes para poder mantenerse. En esta situación se pueden encontrar desempleados de larga duración o personas que han sufrido alguna lesión que les impida trabajar. Es por ello que existen subsidios para estos ciudadanos. Aunque hay que recordar hacer un trámite anual que te evitará perder el derecho a cobrarlo cada mes.

Tal y como vimos recientemente en un informe, las personas que superan los 55 años tienen realmente complicado volver al mercado laboral. Esto obliga al Estado a contar con una ayuda específica como es la conocida 'ayuda de los 52 años' o técnicamente 'subsidio para personas trabajadoras mayores de 52 años'.

Los requisitos de la ayuda de 52 años se tienen que cumplir siempre

Como su propio nombre indica, este subsidio se concede a aquellos ciudadanos de mayor edad que ya tienen muy difícil reengancharse al mercado laboral cuando han perdido su trabajo por un despido. Si bien, para acogerse a este subsidio se deben cumplir diferentes requisitos.

Entre ellos hay un mínimo de cotización, haber sido despedido del último trabajo en el que se estaba, tener un compromiso de búsqueda activa de empleo y también tener unas rentas concretas. Precisamente en el caso de que tengas algún ingreso constante en tu cuenta como un alquiler, intereses de fondos de inversión o cualquier aumento en el patrimonio, vas a tener difícil acceder a esta prestación.

En concreto, se tienen que cumplir el no tener ingresos que superen el 75% del SMI. De esta manera, si se superan estas rentas personales, se va a tener una denegación. La cuestión es que este requisito se tiene que cumplir a lo largo de todo el periodo que se va a estar cobrando el subsidio. No vale comenzar a cobrarlo y al mes recibir ingresos periódicos.

Para poder controlar que se siguen cumpliendo los requisitos, el SEPE cuenta con un formulario que se tiene que rellenar cada 12 meses desde el momento que se concedió la ayuda. Este trámite se denomina "Declaración anual de rentas" y persigue hacer una monitorización de los ingresos de la persona desempleada.

En el caso de no presentar esta declaración en un plazo de 15 días desde que se cumpla el año desde la concesión del subsidio o el envío de la declaración anterior, el pago se suspenderá de oficio. Será aquí cuando se enviará un requerimiento para pedir la información fiscal. Lógicamente, todos los días que tardes en regularizarlo no cobrarás absolutamente nada, ni se recuperará después. Son días perdidos.

Cómo presentar la declaración anual de Rentas en el SEPE

El trámite es realmente sencillo de hacer. Simplemente, hay que entrar en la Sede Electrónica del SEPE y a través de certificado digital o con la verificación del número de teléfono registrado podrás acceder al formulario. Un formulario donde se van a pedir los ingresos que has tenido durante el año en diferentes ámbitos como rendimientos bancarios, alquileres, herencias... Algo que sorprende este trámite es que solo se puede hacer de lunes a viernes de 8:00 a 20:00.

Esta información una vez remitida no tendrás que hacer absolutamente nada más. Pero ten cuidado. El SEPE saber perfectamente lo que has ingresado gracias al cruce de datos con Hacienda. De esta manera, no interesa mentir en esta declaración pública, ya que sería muy fácil detectarlo y acarrearía grandes consecuencias.

