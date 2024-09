Dos cosas que un parado tiene que demostrar al SEPE para no perder el subsidio

Cuando estamos en una situación de desempleo de larga duración, el SEPE exige diferentes compromisos para todas aquellas personas que están cobrando la prestación por desempleo. Estos compromisos son vitales para poder llegar a contar con ir cobrando de manera mensual la prestación que se tenga reconocida.

Precisamente es importante comprender que uno de los mayores requisitos que vemos en cada una de las ayudas que se solicita ante el SEPE es el de mantener la búsqueda activa de empleo. El hecho de estar cobrando un subsidio no significa que se pueda estar inactivo, sino que se exige el hecho de tener una búsqueda activa de trabajo de manera constante. Además, también de seguir cumpliendo con los requisitos económicos.

El compromiso de actividad es imprescindible para cualquier prestación social

Lo primero de todo es acreditar que se está en búsqueda activa de empleo para poder seguir cobrando prestaciones como la RAI (Renta Activa de Inserción) u otras que están pensadas cuando no hay otra prestación posible. En esta situación el SEPE va a solicitar documentos que acrediten que te has interesado por buscar empleo.

Para poder demostrar esto, se va a tener que presentar la inscripción en alguna empresa de colocación, demostrar que se ha enviado o presentado un currículum en empresas o incluso de realizar una entrevista de trabajo. Además, el hecho de estar inscrito en portales de empleo públicos o privados y presentarte a ofertas que son ofertadas por el propio SEPE es suficiente para acreditar esta condición.

Son los servicios de empleo autonómicos los responsables de ofrecer el documento que permita registrar este tipo de documentación acreditativa. Pero como decimos, un segundo requisito que tenemos encima de la mesa es el hecho de demostrar que se siguen cumpliendo los requisitos económicos que se recogen en la convocatoria.

Esto es algo de lo que ya hemos hablado, sobre todo en las pensiones no contributivas o en la ayuda económica pensada para los mayores de 52 años. En estos casos es necesario presentar un informe especial donde se confirme que las condiciones económicas no han variado ni se ha recibido un ingreso extra del que no se haya dado traslado. Al final, esta es una información fácil de comprobar gracias a la declaración de la renta, al existir comunicación entre Hacienda y el propio SEPE. Pero siempre tratan de que tú confirmes lo que ellos ya conocen.

De no cumplir alguno de estos requisitos es posible que se detenga la prestación hasta que se realice el trámite, perdiendo todos los días que se tarde en regularizar. Pero en el caso de simplemente omitir el hecho de buscar empleo o superar los ingresos la suspensión de la prestación puede ser permanente.

