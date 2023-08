El interés de los directivos de volver a las oficinas puede tener algo oculto detrás: los millones de los inversores en bienes raíces

Mucho se habla de cómo las grandes empresas (más que las pequeñas) se han empeñado en volver a las oficinas tras años de teletrabajo. Los directivos hablan de muchas causas para justificar estas decisiones, sobre todo hablan de productividad, de que la gente tiene muchas distracciones en casa (como si la oficina fuera una balsa de paz, silencio y fuente de inspiración).

Pero puede haber más causas. O al menos mucho se comenta: ¿y si el interés de esta vuelta masiva, sobre todo de las grandes corporaciones, tuviera que ver con el mega negocio que rodea al sector inmobiliario?

En un muy interesante artículo publicado en okdoomer, la escritora Jessica Wildfire recuerda un informe del mes de mayor que desveló que solo en Estados Unidos los propietarios corporativos actualmente tienen 1.2 billones de dólares en préstamos en torres de oficinas en todo el país.

"En algunos casos, estos son los mismos que han estado comprando casas y elevando los precios de los bienes raíces residenciales también", afirma.

Torres de oficinas zombies

Hay que tener en cuenta que, cuando llegó la pandemia lo que trajo la paralización de ciertos mercados, estos propietarios, como afirma The Financial Times, aprovecharon el “dinero casi gratis” de la Reserva Federal para comprar “edificios de oficinas trofeo”. Ahora que todos están adoptando el trabajo remoto, no pueden arrendar ese espacio de oficina a nadie. Tienen un montón de torres de oficinas de zombis.

Si vamos más allá, está el dato de que entre el 12 y el 20% del espacio de oficinas permanece vacante. Según la información que comparte okdoomer, "s peor que la recesión de 2008". Si estos propietarios no pueden encontrar una manera de ganar dinero con sus bienes raíces corporativos pronto, comenzarán a dejar de pagar sus préstamos y los bancos terminarán con gigantescas torres de oficinas que no podrán vender.

De acuerdo con el estudio de NPR, "si los propietarios de oficinas no pueden cumplir con sus préstamos, los bancos tendrían que encontrar nuevos compradores, una tarea difícil cuando las tasas de interés son altas y el crédito se está ajustando".

No solo los edificios, dice el mismo informe que para los sistemas de transporte público (en Estados Unidos), menos viajeros y el final de la ayuda relacionada con la pandemia están contribuyendo a déficits presupuestarios y a déficits masivos proyectados.

Pérdidas millonarias para los millonarios

El pasado mes un informe del McKinsey Global Institute analizó cómo el trabajo remoto e híbrido está cambiando el sector inmobiliario en los centros urbanos más grandes del mundo. Su estimación: en nueve ciudades globales, el trabajo remoto "está a punto de eliminar hasta 800.000 millones del valor de la oficina para 2030. Y esa es solo la proyección moderada".

Las ciudades a las que se refiere son: Beijing, Houston, Londres,Nueva York, Paris, Munich, San Francisco, Shanghai y Tokyo- San Francisco, que rodea a Silicon Valley sería la que más va a perder.

Como también publicó Forbes hace unas semanas: "el mercado inmobiliario comercial puede estar en serios problemas". Según un informe de analistas de Morgan Stanley se espera que el mercado inmobiliario comercial experimente algo "peor que en la Gran Crisis Financiera". El espacio de oficinas vacío "es un pozo de dinero para los propietarios y las empresas que invirtieron millones en la compra, arrendamiento y remodelación de edificios de oficinas para acomodar y atraer trabajadores".

Y añadía: "si los trabajadores no regresan a la oficina, podría tener un impacto significativo en las empresas de las grandes ciudades".

La autora de okdoomer se muestra muy crítica y dice: "Una vez más, la élite se ha metido en grandes problemas. Quieren que el resto de nosotros los rescatemos. Si no quieren el dinero de nuestros impuestos, quieren que renunciemos a nuestra libertad y autonomía".

