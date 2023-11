El líder de un sindicato español, sobre la jornada laboral de 4 días: “las experiencias de otros países muestran que no funciona”

Ya tenemos Gobierno en España y uno de los requisitos de Sumar, el partido de Yolanda Díaz, para apoyar al PSOE en la investidura era avanzar en nuestro país hacia una jornada laboral de 37,5 horas. Esto ha sido objetivo de debate desde que se anunció, con opiniones muy dispares entre patronal y trabajadores o sindicatos. Y ha vuelto a ser tema de conversación en un nuevo encuentro.

El Congreso AECOC de Empleo y Talento, que se ha celebrado en Madrid, ha reunido a agentes sociales y a empresas para analizar los desafíos del sector en materia laboral.

La directora de empleo, diversidad y protección social de CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales que representa a empresarios), Rosa Santos, afirmó durante su turno de palabra que el debate sobre la jornada laboral es necesario, pero no es posible reducir la jornada laboral a 37,5 horas, sin comprometer la productividad.

Este tema tiene mucho que analizar al respecto, ya que hay estudios y empresas que afirman que con menos horas de trabajo, la gente está más descansada y se muestra más productiva.

Aunque, como veremos más adelante, casi más polémicas han sido las afirmaciones del secretario general de FETICO, un sindicato considerado "amarillo" (esto es, promovido por las propias empresas) por los sindicatos de como UGT o CCOO. Antonio Pérez, que celebró, según recoge Europa Press, que se haya aparcado el debate sobre la jornada laboral de 4 días porque, según ha declarado, “las experiencias de otros países demuestran que no funciona”.

Trabajar 2,5 horas menos a la semana

Rosa Santos, considera clave tener en cuenta que hay sectores con necesidades diversas y que, por ello, en el debate sobre reducir la jornada laboral en 2,5 horas menos semanales debe tener en cuenta las diferencias a este respecto.

Desde Comisiones Obreras, José María Martínez ha respondido que "sí que es posible reducir los tiempos de trabajo sin perder productividad porque, de hecho, se viene haciendo" y afirma que hay que tener en cuenta que "los incrementos de productividad derivados de la transformación digital tienen que permitir reducir los tiempos de trabajo".

Dice Martínez que, además, si una persona tiene más tiempo libre, la economía se dinamiza porque el consumo y el ocio van de la mano. No hay que olvidar que hay estudios económicos que afirman que la recesión que se esperaba no ha llegado y se cree que es porque, al trabajar desde casa y no perder horas en transporte, la gente tiene más tiempo libre que están usando en ocio: fines de semana de viaje, conciertos...

Sobre la jornada laboral de 4 días

Para Antonio Pérez de FETICO bajar el número de horas es posible y correcto pero el problema es que afirma que se ha hecho "a las bravas". Este representante del mencionado sindicato independiente dice que es positivo haber aparcado el debate sobre la jornada laboral de 4 días semanales porque "las experiencias de otros países demuestran que no funciona".

Estas afirmaciones no se adecúan a la realidad de todas las pruebas hechas. Hay lugares donde no ha funcionado, como en Bélgica, porque, entre otros asuntos, se han mantenido las 40 horas en 40 días, lo que son 10 horas de trabajo diarias. Pero hay otras experiencias positivas, tanto en las pruebas realizadas, como las que cuentan empresas individuales que llevan años con este modelo de trabajo.

Incluso tenemos que el mayor experimento sobre la semana de cuatro días trajo grandes noticias y las empresas se convencieron de sus beneficios.

