El kernel de cientos de miles de Chromebooks dejará de actualizarse. Y muchos quedarán obsoletos a causa del proyecto AluminiumOS

La industria de la tecnología de consumo se encuentra ante uno de los movimientos estratégicos más relevantes de estos últimos años: Google está preparando la fusión definitiva entre Android y ChromeOS, un proyecto que internamente ha recibido el nombre de Aluminium OS.

Lo que comenzó como una simple integración de ciertos componentes de ambos sistemas ha evolucionado hacia un ambicioso plan de transición que transformará el ecosistema informático de la compañía y el futuro de millones de dispositivos en todo el mundo.

Un vistazo a… Android 12 Preview - Cómo instalar paso a paso

El origen del proyecto

Desde hace años, Google ha ido reduciendo la distancia entre sus dos grandes plataformas. ChromeOS, creado inicialmente para ofrecer un entorno minimalista basado en la web, fue absorbiendo cada vez más partes de Android: primero el kernel, luego frameworks, APIs y finalmente compatibilidad plena con aplicaciones móviles.

El presidente del Ecosistema de Android, Sameer Samat, confirmó este verano que la compañía quería fusionar ambos sistemas en una sola plataforma. Este anuncio era el preludio de lo que ahora sabemos con más claridad: el sistema resultante tiene nombre propio y una hoja de ruta definida.

En septiembre, durante la Cumbre Snapdragon de Qualcomm, Google volvió a insistir en ese camino de convergencia y adelantó que la nueva plataforma se presentaría oficialmente en 2026.

Entonces, ¿qué es Aluminium OS?

El nombre Aluminium OS apareció por primera vez en una oferta de empleo interna de Google, donde se describía como “un nuevo sistema operativo Aluminium, basado en Android”, dirigido a ordenadores portátiles, tabletas y mini PC. La oferta remarcaba dos ideas clave: que Aluminium OS está construido con la IA como núcleo, y que se trata de un proyecto orientado también a dispositivos premium, no solo a la gama económica tradicional de los Chromebook.

¿Qué pasa con ChromeOS? La transición que lo cambiará todo

Así, Google ya tiene perfectamente claro el camino a seguir: si bien ChromeOS y Aluminium OS convivirán durante un tiempo, ya existe un plan explícito para transicionar de ChromeOS a Aluminium OS. De modo que el objetivo final es reemplazar ChromeOS a medida que avance la adopción del nuevo sistema.

Esa transición significa que el núcleo tecnológico —el kernel Linux modificado de ChromeOS— dejará de evolucionar y, más tarde, de funcionar... para ser reemplazado por el kernel de Android.

¿Por qué ahora? Porque Google considera que ChromeOS ha tocado techo. Según los documentos, aunque el sistema es ligero, seguro y adecuado para el uso educativo, sus limitaciones afectan a su crecimiento y capacidad de competir en la gama alta.

Aluminium OS nace, por tanto, con varios objetivos:

Ser más completo y potente que ChromeOS.

Competir en la gama alta de portátiles, donde dominan Windows y macOS.

Aprovechar la IA como la capa principal de interacción y productividad.

Integrar el ecosistema Android en la informática personal tradicional.

La estrategia rompe con la idea de tener un sistema móvil y otro de escritorio: Google quiere un único sistema universal que abarque móviles, tabletas y PC.

La consecuencia: muchos Chromebook no serán compatibles

Si ChromeOS desaparece gradualmente y su kernel deja de recibir soporte, el problema más inmediato es el hardware ya existente. Y es que los análisis mencionados indican que muchos Chromebook actuales no podrán ejecutar Aluminium OS debido a limitaciones técnicas o de componentes, siendo los modelos más recientes los únicos con compatibilidad con el nuevo sistema.

Esto puede generar una situación complicada: millones de usuarios podrían quedar 'huérfanos' de soporte, por lo que Google tendrá que ofrecer un ciclo de vida razonable para ChromeOS mientras migra al nuevo sistema.

¿Es buen momento para comprar un Chromebook?

Los expertos son claros: si estás pensando en comprar un Chromebook de gama alta (como, por ejemplo, el Samsung Galaxy Chromebook) para usarlo durante años, quizá deberías esperar. Y es que, incluso si los Chromebook van a seguir funcionando y recibiendo actualizaciones durante la transición, el futuro a largo plazo del sistema es incierto.

Imagen | Marcos Merino mediante IA

En Genbeta | Este vídeo muestra la evolución de los sistemas operativos de escritorio desde 1978. Es la mejor prueba del brutal dominio de Microsoft