Google muestra información a los usuarios con su IA Gemini desde el mismo buscador. La UE investigará ahora si lo que hace es ilegal

La Unión Europea ha abierto una investigación para evaluar si Google infringe las normas europeas de competencia por algo que hace: está usando contenido en línea de editores y creadores para su inteligencia artificial Gemini.

La Comisión Europea (CE) anunció esta mañana su decisión. "La investigación examinará, en particular, si Google distorsiona la competencia al imponer condiciones injustas a editores y creadores de contenido, o al concederse acceso privilegiado a dicho contenido, lo que perjudica a los desarrolladores de modelos de IA rivales", declaró el organismo.

Expresó su preocupación por la posibilidad de que Google haya utilizado contenido de editores web para generar servicios basados ​​en IA en sus páginas de resultados de búsqueda sin una compensación adecuada a los editores y sin ofrecerles la posibilidad de rechazar dicho uso, como recoge The Guardian.

Como recuerdan desde la CE: Google es una empresa tecnológica con sede en Estados Unidos aunque multinacional, especializada en servicios y productos relacionados con internet, que incluyen tecnologías de publicidad online, búsquedas, computación en la nube, software, hardware e IA.

Qué se teme que esté haciendo Google

A la Comisión le preocupa que Google pueda haber utilizado: El contenido de los editores web para proporcionar servicios generativos basados ​​en IA («Resumen de IA» y «Modo IA») en sus páginas de resultados de búsqueda sin una compensación adecuada a los editores y sin ofrecerles la posibilidad de rechazar dicho uso de su contenido.

El Resumen de IA muestra resúmenes generados por IA que responden a la consulta de búsqueda de un usuario sobre los resultados orgánicos, mientras que el Modo IA es una pestaña de búsqueda similar a un chatbot que responde a las consultas de los usuarios de forma conversacional, como explican desde Bruselas.

En la práctica esto se traduce en que un o una profesional de la comunicación realiza un trabajo informativo y Google podría estar recogiendo esta información para ofrecerla a través de su IA Gemini en los resultados, sin permiso. De este modo, las personas pueden informarse directamente en el buscador y así no acceden al contenido realizado por las personas, pinchando en las noticias.

No solo con los medios de comunicación sino que la comisión también manifestó su preocupación por si Google ha utilizado contenido subido a YouTube para entrenar sus propios modelos generativos de IA sin ofrecer a los creadores una compensación ni la posibilidad de rechazarlo.

“Los creadores de contenido que suben vídeos a YouTube tienen la obligación de autorizar a Google a utilizar sus datos con diferentes fines, incluido el entrenamiento de modelos generativos de IA”, declaró la comisión. Google no paga a los creadores de contenido de YouTube por su contenido, ni les permite subirlo a YouTube sin autorizar a Google a utilizar dichos datos, añadió.

Qué investigarán ahora

La Comisión investigará en qué medida la generación de Resumen de IA y el Modo IA por parte de Google se basa en el contenido de los editores web sin una compensación adecuada por ello y sin que los editores puedan rechazarlo sin perder el acceso a la Búsqueda de Google.

La misma CE recuerda que muchos editores dependen de la Búsqueda de Google para el tráfico de usuarios y no quieren arriesgarse a perderlo. Por otro lado, Google no remunera a los creadores de contenido de YouTube por su contenido ni les permite subirlo a YouTube sin que Google utilice dichos datos. Al mismo tiempo, las políticas de YouTube prohíben a los desarrolladores de modelos de IA rivales utilizar el contenido de YouTube para entrenar sus propios modelos.

"La Comisión llevará a cabo ahora su investigación exhaustiva con carácter prioritario" explican aunque también es cierto que no existe un plazo legal para concluir una investigación antimonopolio. "La duración de una investigación antimonopolio depende de diversos factores, como la complejidad del caso, el grado de cooperación de las empresas implicadas con la Comisión y el ejercicio del derecho de defensa por parte de las partes".

Otro caso de monopolio de Google, que se eternizó

Habrá que ver cuánto tarda la CE en dar respuesta, pero en el pasado hay casos que duraron muchos años. Por ejemplo, en 2021 Google el segundo tribunal más importante de Europa desestimó su recurso contra una sentencia antimonopolio de la UE y la multa de 2.420 millones de euros.

Fue una lucha de más de una década, como recordaba Euronews en su momento, con los reguladores antimonopolio de la UE por sus prácticas comerciales. El 3 de noviembre de 2009, el sitio web británico de comparación de precios Foundem se quejó ante la Comisión Europea sobre las búsquedas en línea de Google.

Cabe recordar que en en 2017 Margarethe Vestager anunció que Google debía pagar una multa de 2.400 millones de euros por abusar de su dominio de mercado en el segmento de los comparadores de precios. En 2021 la empresa presentó un recurso, pero no sirvió de nada.





