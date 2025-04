Google acaba de recibir otro varapalo de la Justicia de EEUU: considera un monopolio ilegal parte de su negocio de publicidad online

A las grandes tecnológicas estadounidenses no paran de crecerle los enanos en lo que a casos de competencia se refiere. Si esta semana Meta y Zuckerberg estaban en el centro de las noticias por el juicio en el que Instagram y WhatsApp pueden acabar "troceadas" de la matriz, ahora es Google quien ha sufrido una (nueva) derrota histórica.

La jueza Leonie Brinkema, del Tribunal de Distrito para el Distrito Este de Virginia, ha sido tajante en su fallo contra la compañía del buscador en una resolución firmada hoy, que hemos conocido por el The New York Times. Considera que Google ha incurrido en prácticas que violan las leyes de la competencia en la publicidad online mientras buscaba sostener su amplio dominio en el sector.

Los casos antimonopolio se le acumulan a Google

En su fallo, Brinkema considera que Google "ha privado a sus rivales de competir", pero no solo eso, sino que también "perjudicó sustancialmente a los clientes editores de Google, al proceso competitivo y, en última instancia, a los consumidores de información en la web abierta".

Sus rivales han perdido dinero al no poder entrar en el mercado. Los medios y las webs han accedido a un porcentaje de la tarta de ingresos publicitarios menor del que habrían conseguido en un mercado con más competencia.

La decisión no afecta a otros servicios de Google como la publicidad en búsquedas, anuncios en YouTube o la publicidad en mapas.

Este caso concreto se abrió en 2023 para investigar la legalidad del negocio publicitario online de Google, que la compañía potenció enormemente con la compra de DoubleClick. Los distintos movimientos de la compañía le han llevado a tener, según el Gobierno estadounidense, un control extremadamente alto de la venta de los anuncios: domina el 87% del mercado.

Pese a no tener el nombre de Instagram, WhatsApp o YouTube, la compra de DoubleClick por parte de Google ha sido de las más influyentes de la historia de Internet

La investigación ha recaído sobre DFP y AdX, piezas clave del conjunto de herramientas de Google para editar y colocar anuncios en Internet, y la forma en la que Google negocia las subastas con los anunciantes. Con DFP se gestiona qué anuncios y cómo se muestran y con AdX se gestionan las subastas.

El Gobierno ya consideró que el hecho de que la compañía controlara ilegalmente el mercado provocó que los anunciantes y editores tuvieran que desembolsar más dinero del que habría sido necesario de existir competencia, y la jueza ha fallado en ese mismo sentido. Brinkema cuenta que "durante más de una década, Google ha vinculado su servidor de anuncios para editores con su intercambio publicitario mediante políticas contractuales e integraciones tecnológicas, lo que le ha permitido establecer y proteger su poder monopólico en ambos mercados".

Eso sí, la jueza ha dado la razón al Departamento de Justicia de forma parcial, en dos de las tres demandas analizadas, pues considera no considera que haya monopolio con herramientas utilizadas por los anunciantes. Este hecho ha sido celebrado por Lee-Anne Mulholland, vicepresidenta de asuntos regulatorios de Google ha declarado a The New York Times que "ganamos la mitad de este caso y apelaremos la otra mitad". "Los editores tienen muchas opciones y eligen Google porque nuestras herramientas de tecnología publicitaria son simples, asequibles y efectivas", afirmó.

Hasta ahora, los reguladores y la justicia estadounidense están operando al unísono en los casos pendientes abiertos que tiene Google por prácticas antimonopolísticas, independientemente del signo político del presidente en el poder. En 2020, el Departamento de Justicia abrió una demanda contra Google, considerando que "ha mantenido su poder a través de prácticas excluyentes que son perjudiciales para la competencia", como por ejemplo con "una red ilegal de acuerdos exclusivos que daña a los competidores".

Ante esa demanda, en agosto de 2024, el juez federal Amit Mehta ya concluyó que "Google es un monopolio" en el mercado de las búsquedas y la publicidad online. Mehta consideraba como parte clave del abuso de posición dominante los acuerdos que Google había materializado durante años con Apple y Google para asegurarse ser el buscador por defecto en miles de millones de dispositivos móviles en todo el mundo. En ese sentido, se conoció que en 2021, Google pagó 26.300 millones de dólares a Apple para continuar siendo el buscador por defecto en iOS.





Google, a la espera de consecuencias históricas en mútiples frentes

El hecho de que la jueza Brinkema haya fallado parcialmente en contra de Google no es nada tranquilizador para la compañía. Hay que esperar a ver qué decisión firme toma, pero todo apunta a una división de la compañía en lo que respecta a su brazo publicitario, como ya ha pedido el Departamento de Justicia.

Desde el Gobierno piden a Google que venda partes del negocio adquiridas en las últimas décadas. Como próximos pasos, Brinkema ha solicitado a ambas partes la presentación de un calendario sobre "remedios estructurales", como podría ser la venta o separación de DFP y AdX en distintas compañías.

Esta incertidumbre se suma a la de la decisión final del juez Mehta sobre el mercado de la búsqueda y la publicidad, que aún no ha vuelto a manifestarse (a la espera de un nuevo encuentro con las partes a partir del lunes), pero que también está considerando la división de la compañía.

Antes de ese encuentro, lo que el Departamento de Justicia ha exigido específicamente a la compañía que venda Google Chrome, al considerar que, como monopolio, está afectando a la capacidad de los motores de búsqueda rivales de competir como puerta de entrada a Internet. Y lejos de dar marcha atrás bajo el nuevo gobierno de Trump, lo han reiterado: debe vender Chrome. Será el juez Mehta quien tenga la palabra final una vez haya recibido los argumentos de ambas partes.

