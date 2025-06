Google ya resumía tus búsquedas con IA y ahora también lo hace con tus correos en Gmail. Así funciona y afecta a la privacidad

La inteligencia artificial de Google ha dado un paso más en la integración con nuestro día a día. Durante el Google I/O fuimos conscientes de que Gemini, el asistente inteligente de la compañía, ya no solo resume nuestras búsquedas web, sino que ahora prácticamente lo tenemos hasta en la sopa para que se convierta en nuestro compañero de proyectos, sea el motor que haga de puente entre nosotros y el software de las próximas gafas con Android XR, e incluso nos permita obtener traducciones en tiempo real a través de Google Meet, entre otras muchas cosas.

Ahora, además de esos resúmenes en las búsquedas web que a algunos no les ha convencido (y la transformación de Google con AI Mode que se viene), también se dispone a generar resúmenes de nuestros correos electrónicos en Gmail para dispositivos móviles. Esto lo hará de manera automática y sin que nosotros se lo pidamos, y aquí hay varias cuestiones que debemos abordar.

Qué ha cambiado en Gmail

Hasta ahora, si queríamos obtener un resumen de un hilo de correos en Gmail, teníamos que pulsar manualmente la opción de Gemini para resumir el correo. Este proceso abría el asistente en el panel lateral para mostrarnos un compendio del contenido. A partir de esta semana y para usuarios de habla inglesa, estos resúmenes aparecerán de forma automática en la parte superior de los mensajes en la app para móviles, sin necesidad de solicitarlos.

Tal y como explica Google en esta publicación oficial, la función se activa cuando Gmail detecta conversaciones largas o hilos con múltiples respuestas donde el asistente considere que necesiten ser sintetizados. No todos los correos recibirán este tratamiento: los mensajes promocionales, recibos u otro tipo de comunicaciones sencillas quedan excluidos del sistema.

Cómo funcionan los resúmenes automáticos

Cuando abres un hilo de correos en tu móvil, ya sea Android o iOS, verás que aparecerá una tarjeta de resumen en la parte superior del mensaje. Esta tarjeta extrae los puntos clave de toda la conversación y se actualiza automáticamente conforme llegan nuevas respuestas, manteniéndote al día sin esfuerzo adicional.

El sistema analiza el contenido completo del hilo y presenta la información más relevante de manera condensada, permitiendo entender el contexto general sin necesidad de leer mensaje por mensaje.

Para acceder a los resúmenes automáticos, los usuarios tendrán que tener activadas las funciones inteligentes en Gmail, Chat, Meet y el resto de herramientas de Google Workspace. Estas configuraciones de personalización deben estar habilitadas en los ajustes de la cuenta.

¿Y qué hay de la privacidad?

Según afirma la compañía en su documento de soporte, Google "no utiliza los datos de Workspace para entrenar o mejorar los modelos de IA generativa y de lenguaje que impulsan Gemini" sin permiso. Para los resúmenes automáticos, Gemini "no almacena tu solicitud o la respuesta generada sin tu permiso". Es decir, en teoría, los resúmenes se generan en tiempo real cuando abres un hilo de correos, pero no se guardan de forma permanente.

Google enfatiza que los datos "permanecen en Workspace" y no se utilizan para fines publicitarios. Eso sí, las interacciones con las funciones inteligentes (nuestro uso de Gemini por todo Google Workspace) se anonimizan y agregan antes de usarse para mejorar características como la protección contra spam o la corrección ortográfica.

Cómo desactivar los resúmenes si no los quieres

Si prefieres no ver estos resúmenes automáticos, tienes la opción de desactivarlos, aunque el proceso no es selectivo. Para eliminar las tarjetas de resumen automáticas, deberás deshabilitar completamente Gemini en Gmail, lo que también eliminará otras funciones de inteligencia artificial integradas en el servicio.

Los correos que no muestren tarjetas de resumen automáticas seguirán ofreciendo la opción manual de solicitar un resumen mediante el botón correspondiente o a través del panel lateral de Gemini.

Disponibilidad y planes de suscripción

La función está disponible para usuarios de varios planes de Google Workspace, incluyendo Business (Starter, Standard y Plus), Enterprise (Starter, Standard y Plus), Google One AI Premium, y aquellos con complementos de Gemini Education.

Los usuarios con cuentas educativas o empresariales dependerán de que sus administradores activen esta funcionalidad, ya que viene desactivada por defecto en regiones como Europa y Japón.

Gemini, una IA omnipresente en todo Google

Esta actualización forma parte de la estrategia de Google para integrar Gemini en todas sus herramientas de productividad. La compañía ya había introducido el año pasado los paneles laterales de Gemini en Documentos, Hojas de cálculo, presentaciones, Drive y Gmail, y ahora ha dado el salto para ofrecer esta integración de manera automática y conveniente para el usuario.

Aunque por ahora los usuarios de habla hispana tendremos que esperar para disfrutar de esta función, posiblemente no pase mucho tiempo hasta que tengamos esta característica habilitada.



