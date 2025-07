Después de usar Comet una semana, siento que a Chrome se le ha puesto cara de Internet Explorer

Para mí hablar de internet es decir Google: ha sido mi buscador desde el principio y Chrome casi mi navegador por defecto (en aquellos tiempos donde todavía hacía falta tener Internet Explorer para ciertas cosas), aunque con con altibajos. Chrome ya no es lo que era, así que a lo largo de los años he ido probando y usando otros como Arc (que ya tiene su versión con IA) o Cromite, pero siempre volvía. Hasta ahora: llevo una semana con Comet y es un camino de no retorno.

Como millennial hay dos hitos tecnológicos que han marcado mi vida: internet y la inteligencia artificial. La primera es el presente y la segunda es el futuro. En un momento en el que nos vamos a topar con IA hasta en la sopa (con más o menos sentido), la inteligencia artificial ya está presente en internet (basta con hacer cualquier búsqueda para toparse con Gemini), en los buscadores y ha comenzado a llegar a los navegadores y ya os adelanto algo: la IA en un navegador tiene todo el sentido.

Mientras OpenAI y Google trabajan en navegadores vitaminados con inteligencia artificial desde puntos de partida diferentes, Perplexity ha golpeado primero. La inteligencia artificial de Perplexity ya me gustaba per se y mis experiencias tanto como asistente como en WhatsApp habían sido bastante satisfactorias, pero con Comet ha puesto el listón muy alto. Tanto que seguro que no está muy lejos de lo que Google desearía para su Chrome con Gemini.

Comet es la puerta de entrada al navegador del futuro

Comet vislumbra el navegador del futuro, el de un futuro desbordado con IA. Y eso que empecé la prueba pensando que me iba a encontrar la ya clásica barra lateral que te ayuda a resolver dudas, resumir contenido o traducirlo (Spoiler: mira por el retrovisor a Copilot en Edge). Comet tiene todo eso y mucho más. La clave de todo es el asistente: todo lo ve, todo lo escucha y hasta puede trabajar por ti (nota: ese todo hace referencia a lo que está dentro de la ventana de la app) como una suerte de agente.

Como amante de Chrome, que Comet esté basado en Chromium es una buenísima noticia a todos los niveles, incluido el diseño: la curva de aprendizaje tiende a cero (Arc se me hizo cuesta arriba en la forma de disponer las pestañas) y las útiles extensiones del navegador de Chrome también funcionan. Por cierto, no busquéis anuncios porque no los vais a encontrar: viene con bloqueador de serie. Detalles.

Por cierto: el buscador por defecto es lógicamente la función Search de Perplexity, pero como en cualquier otro navegador puede cambiarse por Google. Yo lo hice para una transición menos dramático: luce similar a Chrome, tiene Google para las búsquedas y es el asistente quien lleva todo un paso más allá.

Sin ir más lejos, la primera tarea que le pedí cuando tenía delante un artículo sobre un tema concreto era que me ofreciera contenido relacionado de Genbeta. Viene genial para ampliar con información, pero para mí es agilizarme mi trabajo: me encuentra artículos de la casa para enlazar. Nada del otro mundo.

Gemini parte de una posición ventajosa para ciertas tareas en tanto en cuanto Google tiene en su poder plataformas mainstream como su suite ofimática, su gestor de correo electrónico o YouTube, pero hasta cierto punto Comet puede ver lo que tiene delante y echarte una mano. Así, ya no me hace falta ver vídeos: le puede interrogar y que resuelva mis dudas.

Un inciso: el ecosistema y la integración resulta verdaderamente diferencial para ciertas tareas, lo que implica darle permisos para cosas como añadir un evento al calendario o echarte una mano filtrando correos. Es decir, que un tercero ajeno al suministrador del servicio y el usuario pueda acceder a toda esa información. Dar permisos es algo que se me atraganta, pero si ya lo tiene la "curiosa" Google, ¿por qué no darle una oportunidad a Perplexity? Es una cuestión peliaguda y personal, pero yo he pasado por el aro.

Aravind Srinivas, CEO de la startup, habló sobre la privacidad en Reddit arrojando bastante luz sobre un par de cuestiones clave:

Los datos de navegación se almacenan de forma exhaustiva en local en tu dispositivo.

La computación se hibridiza entre el dispositivo (en local) y los servidores cuando se requiere de contexto personalizado, usando los datos mínimos y relevantes para el proceso.

Asimismo, las consultas pueden eliminarse del historial o usar el modo incógnito. Esa es, a grandes rasgos, cómo lidia Comet con la privacidad a día de hoy.

Los permisos marcan verdaderamente la diferencia para dejar que el asistente trabaje por nosotros. Lo vemos con un ejemplo: ¿que tienes el correo lleno de emails comerciales? Pues nada, le puedes decir algo como que te borre de la lista de suscripción de correos comerciales de Uber. Sí, con Gmail podría usar el buscador para encontrar un mail comercial de dicha empresa, rebuscar en la zona inferior el enlace de 'Unsuscribe' y darle.

Pero Comet lo hace por mí: le pides algo, el marco de la ventana se tiñe de azul y la IA toma los mandos y comienza a explicarte paso a paso lo que hace. Puedes pararlo o cambiar de idea cuando quieras, además de retroceder en la conversación. También le puedes pedir que te busque esos mails de tu jefa donde hay unos PDFs concretos (en mi caso, programaciones de cursos) o el resumen del último mail que recibiste de alguien...y por supuesto, cosas ya básicas como contestar emails. Me he centrado en el gestor de correo de Gmail, pero también sirve para su suite ofimática, el calendario u otros programas como Slack.

Es sorprendente todo lo que puede hacer el asistente en tu nombre, aunque para eso suele venir bien iniciar sesión en las webs. Además, al abrir el asistente en algunas webs mainstream como Amazon aparecen sugerencias que vienen bien para iniciarse y descubrir nuevos usos, como por ejemplo encontrar cupones.

Así, he hecho cosas como buscar un reemplazo exactamente igual de mis Birkenstock Gizeh talla 40 color moka lo más baratas posible pero de una web fiable. ¿Que quieres buscar la receta tradicional del salmorejo y que meta los ingredientes en el supermercado de Amazon? También puedes. Me ha parecido tremendamente útil que Comet tenga memoria para recordar qué has preguntado antes para hacerlo todo más ágil. Eso sí, la memoria persistente necesita mejorar, algo que se nota cuando lo usas para trabajar con tareas frecuentes durante varios días.

Vista su habilidad para buscar por internet, comparar y hasta comprar, le propuse un reto para el que yo fracasé hace unas semanas: comprar entradas baratas para el concierto de Bad Bunny de Madrid. En teoría, las encontró. En la práctica: tenía que añadirlas yo misma y nunca aparecían como disponibles. Mi gozo en un pozo.

El potencial de Comet es enorme, pero todavía está verde: a veces no entiende bien lo que le pides, falla en esa misión de meter cosas en la cesta quedándose en algo más descriptivo, mezcla cosas...lo que hace que a veces tengas que borrar y empezar desde el principio. Aunque tiene sentido: en este despliegue inicial solo está disponible bajo invitación o con el plan de 200 dólares, pero lo lógico y normal es que tarde o temprano llegue gratis o a planes más asequibles para ganar cuota de mercado. Al fin y al cabo, quien golpea primero, golpea dos veces.

