Perplexity AI, guía a fondo: qué es, cómo usarlo y todo lo que necesitas saber de este buscador IA conectado a internet

Ante ChatGPT hay quien tiene la misma sensación que cuando probó internet por primera vez, pero la realidad es que pese a su gran potencial, el chat conversacional de OpenAI tiene fallos y limitaciones, una de ellas la falta de fuentes o que no se conecta a internet para buscar respuestas. Pero ChatGPT no está sola: hay herramientas IA capaces de mirar de tú a tú al chat de OpenAI como Perplexity AI. Si no tienes claro qué es Perplexity AI, para qué puede serte útil y cómo empezar, un buen comienzo puede ser leer este artículo.

¿Qué es Perplexity AI?

Perplexity AI es un buscador conversacional, es decir, un motor de respuestas que proporciona respuestas precisas a preguntas más o menos complejas valiéndose de modelos de lenguaje extensos. Así, su precisión está limitada por las capacidades de la inteligencia artificial y los resultados de las búsquedas.

Como avisan sus creadores, como resultado puede generar contenido ofensivo o peligroso. Además, recomiendan no proporcionar información personal, habida cuenta que como otros algoritmos AI, se entrena con el uso. Es decir, con tus preguntas, sus respuestas, feedback y análisis por parte del equipo de desarrollo.

¿Qué diferencia entonces ChatGPT con Perplexity AI? Si estás empezando a probar estas herramientas IA, quizás te hayas hecho un batiburrillo sobre qué sirve para qué y qué esperar. Empezamos por algo tan importante como la conexión a internet: mientras que ChatGPT está "limitado" a sus entrenamientos y datos (ojo, más de 175 millones de parámetros, que no son pocos), Perplexity AI cuenta con la inmensidad de internet para ofrecerte respuestas, lo que le permite estar al día de lo que sucede y buscar en caso de necesitarlo para ofrecer respuestas en tiempo real.

La segunda gran diferencia tiene que ver con las fuentes y es fundamental: ¿de qué sirve que ChatGPT te ofrezca una respuesta que parezca fiel a la realidad si no puedes comprobarlo salvo si tienes mucha experiencia en el tema? Esta es una de las razones por la que es tan peligroso usarlo para trabajos de clase o incluso para programar, razón por la que su uso está prohibido para resolver dudas de Stack Overflow. Después de ofrecer su respuesta, Perplexity AI lista de dónde ha obtenido la información, de modo que puedas cotejarlo por tu cuenta.

En cualquier casto, tanto ChatGPT como Perplexity AI destacan por su capacidad contextualizar, lo que permite mantener una conversación en el caso del chat de OpenAI o de encadenar un interrogatorio con Perplexity AI. Por ejemplo, si le preguntas por el último teléfono de Apple y después le preguntas "¿y el portátil?", es capaz de entender que nos referimos al ordenador de Apple.

Si lo comparamos con Google, la diferencia es abismal: mientras que el motor de los de Mountain View se limita esencialmente a devolver resultados por orden de SEO (aunque cada vez da más importancia a sus sugerencias y menos al enlazado puro), Perplexity AI entiende tu pregunta, busca la respuesta y es capaz de escribirla, no como un copia-y-pega, sino tomando las fuentes que considera más relevantes y construyendo un discurso con sentido y precisión. Para que nos entendamos, es como hacer un trabajo a la vieja usanza: documentarte, entender y elaborar la respuesta empleando diferentes conceptos. Al final de la respuesta, sus fuentes a modo de bibliografía.

En cuanto a funcionalidad, grosso modo Perplexity AI sería una especie de hijo hipotético entre ChatGPT y Google.

¿Cómo usar Perplexity AI?

Después de desgranar sus capacidades y funcionamiento, lo normal es que tengas ganas de probarlo. Pues bien, puedes hacerlo: aunque todavía en fase beta, está abierto a todo el mundo y es gratis. Además, es un buen momento para hacerlo: no tiene problemas de tráfico y su funcionamiento es fluido.

Un punto interesante es que ni siquiera necesitas registrarte, simplemente basta con acceder a su página web https://www.perplexity.ai/ desde cualquier buscador (puede ser en el ordenador, tablet, móvil) e introducir tu pregunta. La interfaz es muy similar a la del buscador de Google.

Como habrás visto en los pantallazos de Perplexity AI que hemos puesto para ilustrar el artículo, los menús y textos de la web están en inglés, pero podrás hacerle preguntas en español y te contestará también en español.

Un par de curiosidades interesantes: al cambiar de idioma, tiende a optar por fuentes locales. Asimismo lo hemos probado en francés y en euskera y en ambos casos es capaz de entender la cuestión y contestarla, pero mientras que en español y en francés devolvía la cuestión en esos mismos idiomas, en euskera optaba por responder o bien en inglés o bien en el idioma que le habíamos formulado la cuestión anterior.

Ideas para usar Perplexity AI

Ahora que ya tenemos claro qué es y cómo usar Perplexity AI, quizás necesitemos ideas para ponerlo en práctica. Aprovechando su condición de buscador actualizado, vamos con una pregunta de rabiosa actualidad: ¿quién está detrás de Netflix? Nota: recordemos que desde hace unas horas Reed Hastings ha dejado de ser CEO de Netflix.

Como puede verse, Perplexity AI ya está al tanto de la situación actual. Así pues, puede ser útil para ofrecer ofrecer un resumen de las noticias, evitándonos varios clicks, lecturas y titulares clickbait. Las fuentes ofrecen poca objeción: la propia Netflix, Wikipedia y dos medios reputados como CNBC y Hollywood Reporter. ¿En caso de duda de su veracidad? Siempre puedes cotejar tirando de fuentes.

Así, se le presupone que estará completamente al día de competiciones y estadísticas, por ejemplo qué jugador ha marcado más goles de cabeza en lo que llevamos de liga en primera. Pero esta era una estadística fácil.

Si le preguntamos por las chilenas, no tiene respuesta, ya que no es capaz de encontrar una fuente que le ofrezca el dato. Sin embargo, sobre qué jugador ha goleado más con la pierna izquierda sí.

Solo una fuente, Marca y su base de datos de estadísticas de jugadores, lo que significa que no ha podido cruzar este dato con otra información para compararlo. ¿Y si Marca no está actualizado? Entonces la respuesta será errónea.

Que esté al día de lo que sucede puede servirnos para cuestiones que cambian con frecuencia, como saber cuál será el precio de la luz en España mañana, así, sin necesidad de tener que especificar el día.

Como dato, el precio de la luz de mañana lo proporciona la Red Eléctrica de España (REE) el día anterior, por lo que en la práctica todavía (son las 8 am) no es posible conocer la respuesta concreta. En la respuesta concisa Perplexity no se moja, pero en la detallada sí que nos da algunas indicaciones para saberlo y las fuentes para comprobarlo. La fiabilidad de las respuestas no es del todo precisa.

O algo que no cambia tan frecuentemente, por ejemplo novedades implementadas en legislación o normativa. Otro ejemplo: supongamos que se ha deteriorado la batería de mi iPhone 13 Pro y quiero sustituirla en el SAT de Apple, que tiene precios oficiales. ¿El problema? Que estos cambian desde el 28 de febrero. ¿Lo sabrá Perplexity?

No solo conoce esta variación, si no que además te da consejos para que te ahorres algo de dinero cambiándola en otro SAT diferente que lista como fuente. No es el único, pero qué publicidad más buena.

Esto puede serte útil para procesos dilatados en el tiempo con numerosos cambios, por ejemplo las luces de emergencia para vehículos V-16. Hay que tener en cuenta que aunque inicialmente se hablaba de unos requerimientos, a principios del año pasado hubo una reforma en el Reglamento de Auxilio en Carretera añadiendo la necesidad de que fuera conectada y con geoposicionamiento.

Ojo aquí porque mientras que en la versión extendida sí que lo explica, en la concisa nos puede llevar a error. No es infalible.

Como ves, aunque la comprensión a la pregunta y el contexto es acertado y la conexión le permite estar bastante al día con la actualidad, la fiabilidad de las respuestas está sujeta a la cantidad de fuentes con ese dato, su credibilidad y la comparación de datos.