Reed Hastings dimite como CEO de Netflix en un momento complicado: tras 25 años, dos personas dirigirán la empresa

Han sido 25 años los que el CEO de Netflix se ha mantenido en su cargo, y sin duda ha marcado un antes y un después dentro de la compañía. Sin ir más lejos, ha transformado a Netflix partiendo de un simple servicio de alquiler de discos de películas llegando a ser un gigante del streaming que ha sido referente para otras muchas compañías y servicios similares que han surgido.

Pero su tiempo dirigiendo Netflix ha acabado, al menos como la cara más visible, ya que Reed Hasting anunció en las últimas horas su dimisión como CEO de la empresa. Una decisión que no se ha justificado de ninguna manera.

Ahora no se abre ningún tipo de búsqueda de un nuevo CEO, sino que con esta dimisión llegan también dos nombramientos de interés. Y es que ahora Netflix va a contar con dos CEO: Ted Sarandos y Greg Peters. De esta manera se trata de tener una dirección ejecutiva mucho más fuerte con dos personas que se han formado en el seno de la empresa en trabajos de campo dirigiendo el contenido de la plataforma. Esto es algo que ha explicado el CEO saliente en su cuenta de Twitter:

Ted & Greg are now co-CEOs. After 15 years together we have a great shorthand & I’m so confident in their leadership. Twice the heart, double the ability to please members & accelerate growth. Proud to serve as Executive Chairman for many years to come https://t.co/oYc0laqMXQ