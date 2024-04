La Policía alerta contra el "timo de la patata": así puedes protegerte de esta amenaza a los usuarios de apps de compraventa

En los últimos tiempos, un nuevo tipo de estafa, conocido como el "timo de la patata", ha empezado a preocupar a las autoridades españolas: el mismo se basa en la venta de artículos (sobre todo de dispositivos electrónicos) a través de plataformas online de segunda mano (como Wallapop, eBay o Vinted), donde el comprador recibe una patata en lugar del artículo prometido.

Los estafadores se aprovechan de la confianza de los compradores ofreciendo productos como teléfonos móviles de alta gama a precios irrisoriamente bajos para atraer a sus víctimas... y luego el peso similar la patata, similar al del dispositivo esperado, hace que el engaño no sea evidente hasta que el paquete es abierto por el comprador.

Después de eso, el dinero reside en manos del 'vendedor' y el comprador estafado se ve obligado a iniciar un proceso de reclamación ante la plataforma en la que se acordó la transacción... un proceso que no siempre finaliza de manera favorable para la víctima de este timo.

En algún caso reciente similar (aunque entonces no había patatas de por medio), la reclamación, aunque fue contestada satisfactoriamente por Vinted, vino acompañada de amenazas veladas al comprador para que no abusara de los mecanismos de reclamación, so pena de cancelación de su cuenta... pese a disponer de un vídeo que registraba la apertura del paquete en cuestión.

La Policía Nacional, consciente de la creciente incidencia de este fraude, ha intensificado sus esfuerzos de concienciación publicando un vídeo en TikTok para educar a los consumidores sobre cómo evitar ser víctimas de este engaño:

Consejos de la Policía Nacional para evitar esta clase de fraudes

En sus perfiles sociales, la Policía Nacional ha emitido varios consejos prácticos para que los consumidores se protejan de este tipo de estafas:

Verificar las valoraciones: Antes de realizar cualquier compra, es esencial revisar las opiniones y valoraciones de otros usuarios respecto al vendedor. Desconfiar de precios demasiado bajos: Si una oferta parece demasiado buena para ser verdad, probablemente lo sea. Sospecha especialmente de aquellos precios que están significativamente por debajo del mercado. Mantener las transacciones en la plataforma: Nunca accedas a llevar la negociación fuera de la plataforma oficial. Los estafadores suelen solicitar esto para evitar las medidas de seguridad del sitio. Usar métodos de pago seguros: Opta siempre por realizar pagos a través de medios que ofrezcan protección al comprador.

Imagen | Marcos Merino mediante IA

