Enfrentamos a DeepSeek contra ChatGPT: sorprende con sus resultados y nos hace dudar si merece pagar ChatGPT Plus

Estamos viviendo un momento apabullante de la inteligencia artificial donde ya hay una gran competencia en el terreno entre diferentes empresas. Y también países. Pese a que nadie ponía en duda que ChatGPT lideraba en este campo, en los últimos días ha llegado la IA china DeepSeek como un modelo mucho más eficiente y también más preciso en sus respuestas.

DeepSeek destaca por ser de código abierto y completamente gratuita, algo que ha hecho temblar a los modelos de estadounidenses como ChatGPT que cuentan con planes de pago para acceder a sus máximas capacidades. Tal es su repercusión que en las últimas horas hemos visto como se ha puesto en el top de apps más descargadas en la App Store o el Google Play Store superando a ChatGPT que aguantaba su reinado.

DeepSeek se puede probar por cualquier tipo de usuario a través de su página web, en las aplicaciones móviles, y también descargándola de manera local para poder eliminar algunas de las restricciones políticas que tiene. En este artículo vamos a comparar DeepSeek con ChatGPT en su versión online, que es la más común y la que va a usar más gente en el día a día.

Hay que tener en cuenta que hay varios modelos de DeepSeek disponibles. Tenemos en un primer lugar 'DeepSeek-V3' que se basa en procesar la información de bases de datos extensas para obtener resúmenes de artículo e información actualizada en tiempo real. 'DeepSeek-R1' está centrado en problemas técnicos para ofrecer soluciones prácticas y resolver desafíos de programación. Este último es el que ha hecho temblar a las grandes IA del mercado por sus grandes resultados.

Problemas de lógica con la IA

Como ya hicimos para poder comparar ChatGPT con Bard, en esta ocasión vamos a volver a repetir las preguntas clásicas en materia de lógica que para los humanos pueden ser fáciles de responder: "¿Qué pesa más, medio kilo de plomo o un kilo de plumas?" y "Si en una carrera adelanto al octavo corredor, ¿en qué posición estoy?"

Ante la primera pregunta, ambas inteligencias artificiales han respondido correctamente. Incluso se han cachondeado que tiene trampa la pregunta. Si bien, ChatGPT ha sido más concisa con las respuestas que DeepSeek-R1.

Algo ha destacar de DeepSeek-R1 es que vamos a poder activar la función 'DeepThink' que nos permite ver lo que está "pensando" la inteligencia artificial cuando le introducimos un prompt. Tras este pensamiento que aparece en una fuente de letra más discreta, veremos la respuesta que genera ante todo este “pensamiento”. Algo que en ChatGPT no tenemos.

Ante la segunda pregunta, también han respondido bien ambas inteligencias artificiales. Pero nuevamente DeepSeek da una respuesta más elaborada para que entendamos por qué no sería la respuesta 'en séptima posición' como sería lo que mucha gente pensaría.

Para subir aún más el nivel, hemos puesto a ambas inteligencias artificiales a resolver 'el problema de las cinco cosas'. En el caso de DeepSeek sorprende ver el 'pensamiento' qe sigue para resolverlo que es sumamente largo de varias páginas de texto para poder llevar a cabo el razonamiento lógico. Pero finalmente da una buena solución con la confección de una tabla y una explicación para que sepamos como ha llevado a esa conclusión. Aunque invirtiendo 79 segundos en razonarlo.

En el caso de ChatGPT también consigue llegar a completar la tabla para resolverlo y un tiempo más reducido que DeepSeek, ya que no cuenta con toda la explicación lógica que hay detrás.

Acceso a la información de la red

Otro punto importante a la hora de comparar dos inteligencias artificiales es el acceso a datos en tiempo real que hay en internet. Hay que destacar que ambas IA tienen acceso a la información, pero en el caso de DeepSeek se tiene que activar la función 'Search' en el espacio para escribir los prompts. En ese momento si podrá acceder a noticias de internet para comprobar la actualidad e infomarte.

Para ponerlo a prueba, preguntamos a ambas IA por '¿Cuál es la actualidad de hoy?' con el objetivo de ver las noticias actualizadas del día de hoy. El resultado es similar en ambas en cuanto a que responden con noticias de actualidad, pero en el caso de DeepSeek se puede observar una mayor cantidad de número de noticias clasificadas por internacional, nacional o economía. En ambas IA se puede ver la fuente adjunta.

En análisis de imágenes gana ChatGPT

Uno de los puntos clave entre las inteligencias artificiales es la posibilidad de contar con análisis de las imágenes que se suban o incluso generar nuevas imágenes. DaepSeek no tiene capacidad de ello, ya que solo admite subir archivos para poder extraer el texto, pero nada más.

ChatGPT si que ha evolucionado en este sentido (aunque en sus orígenes no era posible) a la hora de generar imágenes desde cero a partir de una imagen y también analizar las imágenes que le subimos a la IA para extraer información de ella y analizarla.

Preguntas sobre temas especializados

Algo para lo que nos puede interesar (y mucho) es para responder a preguntas especializadas de diferentes campos. En mi caso particular como estudiante de medicina, me gusta saber como se desenvuelve a mi especialidad en temas que son complejos para saber si es precisa o no.

Ante una pregunta técnica como 'Explícame el efecto de transducción' en ambos casos se consigue un resultado técnicamente acertado. Pero es cierto que en el caso de DeepSeek, bajo mi opinión personal, se logra una explicación más natural y menos 'robótica'

En el caso de que elijamos comparar dos servicios específicos con un objetivo periodístico, también encontramos un buen resultado en ambas inteligencias artificiales. Por ejemplo, le pedimos que compare PhotoScape y Adobe Photoshop Express.

Cada una de las IA va a coger un camino diferente en sus redacciones, pero DeepSeek cuenta con una comparativa más acertada por los apartados elegidos y la confección de una tabla al final donde compara de manera visual ambos servicios. Algo que en ChatGPT echamos de menos.

Un problema en la limitación de la información

Uno de los grandes problemas que tiene DeepSeek son los vetos que llegan desde China para generar contenido de ciertos temas. Uno de estos temas es Taiwán, un país que China considera como suyo pese a que ahora mismo se reconoce como independiente. En este caso, tras preguntar a DeepSeek sobre este asunto se puede ver en un primer momento como genera el contenido, pero una vez que acaba de generarlo aparece el mensaje 'Sorry, that's beyond my current scope. Let's talk about something else'. Y desaparece el contenido generado como se puede ver en la siguiente imagen.

Resultados similares, pero DeepSeek como opción más eficiente

Como conclusión podemos ver que DeepSeek cuenta con una experiencia muy similar a ChatGPT. Pero con la idea de que DeepSeek ha llegado ahora y ChatGPT lleva ya muchos meses en el mercado. Es por ello que sorprende que haya empezado en un nivel tan alto. Y si nos atendemos a los beenchmarks observamos que DeepSeek-R1 cuenta con una eficiencia similar a ChatGPT o1 pero sin sacrificar su rendimiento gracias a la arquitectura MoE.

Destaca también la diferencia de código abierto, y que DeepSeek R1 es 100% de código abierto, mientras que ChatGPT sigue con un código cerrado. El hecho de que sea código abierto da alas a los investigadores para explorar nuevas opciones y trabajar en pro de la innovación de la IA en nuestra sociedad.

Pero también hay una importante variación en el coste de generación de esta información. En concreto hablamos de que DeepSeek es un 96,4% más económico que ChatGPT o1 y ofreciendo un rendimiento similar.

En cifras observamos como en OpenAI por cada millón de tokens generados de respuesta se necesitan 60 dólares, mientras que DeepSeek por este mismo millón de tokens "gasta" 2,19 dólares.

Gráfica comparativa del precio por 1 millón de Tokens entre las IA. Cuanto más bajo mejor. Extraída de Artificial Analysis

Esto hace que se abra una importante reflexión para las personas que tienen una suscripción premium con ChatGPT, ya que puede que no les salga a cuenta tras el análisis de esta IA mucho más eficiente. También abre un periodo de reflexión para las IA actuales que en un abrir y cerrar de ojos se han visto enfrentadas a esta opción china que ha llegado pisando fuerte.

Bajo nuestra opinión personal estamos ante una IA muy buena que no requiere suscripción para buscar en internet sin límite y que agrega su 'pensamiento profundo' en la versión R1 gratis. Sin duda un gran reto para las grandes empresas que deberán sacar estrategias para enfrentarse a esta nueva IA.

