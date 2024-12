El miedo de que la Generación Z esté perdiendo una habilidad que los humanos llevamos desarrollando hace más de 5.500 años es real

Hay investigaciones que apuntan a que los jóvenes de la Generación Z se han acostumbrado tanto al uso de teclados y de redes sociales para conectarse con gente durante gran parte de su vida, que eso está afectando a sus capacidades de comunicarse.

No es su culpa. Es el mundo en el que han crecido y, de hecho, no sería nada raro que los mismos factores no estén afectando las capacidades también de otras generaciones mayores. Concretamente, hay estudios y declaraciones recogidas por Türkiye Today de profesores de varias universidades, que apuntan a que los jóvenes se han acostumbrado tanto al uso de teclados que tiene problemas pasando de la escritura digital a la tradicional.

Al escribir a mano, se están registrando problemas varios: se tuercen al escribir en un folio, la caligrafía no se comprende o les cuesta formular párrafos elaborados.... Y lo que demuestra que eso es algo que afecta a todo el mundo (solo que cabe la posibilidad de que a muchas personas mayores que los Gen Z que ya no vamos a la universidad, ya nadie nos ponga a escribir a mano):

La Universidad de Stavanger de Noruega, demostró que las personas que en un año deben centrarse únicamente en la escritura digital, acaban perdiendo su capacidad en la escritura manual en un 40% de los casos. La gente se cansa más escribiendo. Y en solo un año usando exclusivamente la escritura digital.

Cabe decir que se calcula que hace unos 5.500 años inventaron el sistema de escritura cuneiforme. Lo que no es exacto es su origen dentro del mundo: sumerios, indios, mayas y egipcios se disputan el invento que cambió el modo de comunicarse.

Causas de la pérdida e la capacidad de escribir bien

Según expertos, a pesar del cambio hacia el aprendizaje digital, la transición de la pantalla al lápiz ha resultado difícil, ya que muchos estudiantes tienen dificultades para escribir de forma legible o formular argumentos coherentes en textos escritos largos.

Es decir que, además de la mala caligrafía, muchas personas tienen problemas de falta de expresión. Hay profesores, como la profesora Kiliceri, que explican que la caligrafía de muchos estudiantes se ha deteriorado debido a la falta de formación en escritura a mano.

"La escritura de los estudiantes se inclina hacia abajo o hacia arriba a lo largo de la página, y su letra a menudo es ilegible. En el pasado, los estudiantes estaban más acostumbrados a utilizar papel y lápiz, pero ahora interactúan con pantallas y teclados desde una edad temprana. Su caligrafía, especialmente en la escuela secundaria y la universidad, sufre", dijo.

Otro problema que señalan los expertos es la dificultad que enfrentan los estudiantes de la Generación Z para escribir oraciones largas y estructuradas. “Si bien algunos estudiantes pueden tener una letra buena, les cuesta comunicarse de manera efectiva. El uso de evaluaciones basadas en pruebas y la interacción constante en las redes sociales ha contribuido a esto. Evitan las oraciones largas y, a menudo, no logran escribir párrafos adecuados. Piensan que colocar oraciones independientes una tras otra constituye un párrafo”, agrega Kiliceri.

La preferencia de la Generación Z por los teclados en lugar de los bolígrafos ha afectado aún más a su escritura. “Van a clase sin bolígrafos y prefieren usar sus teclados para todo. Este cambio es parte de una conversación global sobre la influencia de las redes sociales en el lenguaje escrito”, explica Kiliceri. Insiste en la necesidad de realizar más estudios, particularmente en el nivel secundario, para comprender mejor cómo las herramientas digitales están transformando el lenguaje y la escritura.

Los estudiantes también notan su pérdida de capacidades

Cabe ver que no es algo aislado que digan los profesores. Hay también personas que han compartido sus inquietudes al respecto en foros como Reddit. En una publicación titulada: "Siento que he perdido mi habilidad para escribir ", una persona comparte que ve cómo "he estado escribiendo bastante mal".

Y contextualiza: "ahora mismo estoy en segundo año de la universidad. Creo que mi habilidad para escribir estaba en su punto máximo en el primer semestre de mi último año en la escuela secundaria. Entonces, podía escribir ensayos completos en menos de tres horas" y luego añade: "No quiero alardear demasiado, pero la gente pensaba que era un prodigio de la escritura, y constantemente me elogiaban por mi trabajo".

"Creo que me convertí en un buen escritor porque leía sin parar y escribía. Sin embargo, a medida que me estresaba cada vez más en la escuela, dejé de leer con tanta frecuencia. No escribía de manera creativa a menos que fuera para una tarea. De vez en cuando, intentaba escribir algo, pero nunca me sentía inspirado; no podía pensar en nada atractivo sobre lo que escribir".

Es decir, en su caso, el estrés de la universidad, en un sistema educativo que no fomenta las habilidades individuales y particulares de cada estudiante es lo que para él más ha afectado.

