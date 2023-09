Elon Musk casi se une a alguna causa de Bill Gates, pero ambos acabaron fatal. Las acciones de Tesla y Marte tuvieron la culpa

Walter Isaacson ha estado dos años elaborando la biografía de Elon Musk que se lanzará mañana y, en este proceso, el escritor va desvelando curiosidades que el magnate le ha ido contando. Según lo que se conoce, para el libro no ha contado con declaraciones de Musk pero sí de familiares, amigos, compañeros de trabajo, gente que lo ha conocido en algún momento y también enemigos.

Hace unos días se adelantaron informaciones que vendrán en el libro como que el ahora líder de X decidió comprar Twitter cuando su hija trans decidió desvincularse de él o que Ucrania le pidió activar Starlink en Crimea y no lo hizo.

Hoy conocemos la historia de cómo Musk y Bill Gates, uno de los fundadores de Microsoft, se conocieron y cómo fueron sus relaciones, mediante las que Gates quiso que el multimillonario participara en alguno de sus proyectos de filantropía.

Si quieres un spoiler... no acabaron bien parados. Pero merece leer la historia completa porque tiene muchas curiosidades.

Musk tenía dinero para donar

Ambos coincidieron en una reunión a comienzos del pasado año 2022. Ya se conocían del pasado aunque no eran amigos. Gates había llevado a su hijo a conocer SpaceX y Musk podría sentir conexión con una persona que había creado una gran compañía trabajando duro.

"Oye, me encantaría quedar y hablar sobre filantropía y clima", le dijo Bill Gates a Elon Musk en ese momento. Según publica el propio Isaacson en la CNBC, las ventas de acciones de Musk lo habían llevado, por razones fiscales, a destinar 5.700 millones de dólares en un fondo caritativo que había establecido. Gates quería darle ideas de qué hacer con ese dinero.

Musk aceptó y ahí Gates se enteró de que el líder de Tesla no tiene un asistente, secretario o una persona que se encargue de sus reuniones y horarios porque prefiere hacerlo él. En ese caso, para Gates le resultaba extraño que uno de sus asistentes llamara a Musk, así que lo hizo directamente. Quedaron en verse en Texas en marzo de 2022. Algo que hicieron. El encuentro comenzó en la fábrica de Tesla con Musk haciéndole un tour a Bill Gates.

En ese momento comenzó el primer malentendido. Quien conoce algo de Bill Gates sabe que es un activista del cambio climático. Y durante la visita a la fábrica, el ex líder de Microsoft iba criticando ciertos temas relacionados con la sostenibilidad. Parece ser que Gates le dijo a Musk que las baterías nunca podrían alimentar camiones grandes y que la energía solar no sería una parte importante para resolver el problema climático. Lo que sí fue positivo es que el ex líder de Microsoft alabó su conocimiento de cada máquina y cada parte del proceso de la fábrica, según el líder de Tesla.

En ese momento, parece que las cosas iban bien, aunque Musk dijo que la filantropía era "una memez" y afirmaba que solo 20 céntimos por cada dólar que se donaba llegaba a su destino, una afirmación que Gates refutó. Una de las cabezas tras Windows le habló de proyectos con mucho impacto y a Musk le gustó lo que oyó por lo que quedaron en que se le enviaría un resumen detallado de cada uno de ellos.

Malestar por la venta de acciones de Tesla

Con todo esto, llegó un tema que a Musk le chirriaba. Gates había recortado sus acciones de Tesla, porque pensó que valor bajaría, aunque se equivocó. De hecho, perdió 1.500 millones de dólares por eso y Musk se había enterado y estaba enfadado. Gates llegó a pedirle disculpas cuando el líder de Tesla le sacó el tema, enfadado. O eso es lo que ha dicho él.

Musk considera que cómo alguien que quiere luchar contra el cambio climático puede abandonar la apuesta por los coches eléctricos como los que fabrica Tesla. “Es pura hipocresía. ¿Por qué ganar dinero con el fracaso de una empresa de automóviles de energía sostenible?", ha alegado Musk.

Gates le ha dicho también al escritor Walter Isaacson sobre este encuentro que Elon Musk fue muy borde con él, pero que "como es muy borde con tanta gente, no hay que tomárselo como algo personal".

Qué pasa con Marte

Algo que también les llevó a un desencuentro en su paseo por la fábrica de Tesla es que para Elon Musk el planeta Marte es muy importante y no lo es tanto para Bill Gates.

Según las palabras del fundador de Microsoft al escritor Isaacson, parece ser que Musk está obsesionado con Marte: "Le dejé que me explicara su pensamiento sobre Marte, lo cual es un pensamiento un tanto extraño".

Parece ser que el magnate de Sudáfrica le contó que podría haber una guerra nuclear en la Tierra y entonces la gente en Marte está allí y vendrá a nuestro planeta y que "estará viva después de que todos nos matemos unos a otros”.

Via | CNBC

En Genbeta | Estas personas crearon sus startups, las vendieron a Twitter y, tras los despidos de Musk, ahora están en la calle

Imagen | Xataka