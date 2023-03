Elon Musk va por las oficinas de Twitter con dos guardaespaldas, mientras hay jefes que no saben si están despedidos o no

Las historias de Elon Musk y sus comportamientos siguen sorprendiendo (aunque como le dijo un ex empleado, ahora despedido por esto, su figura ya no tiene el interés que tenía antes).

Unos días después de despedir aún a más gente de una plantilla super recortada, incluso a una de las directivas que más amor mostró por el nuevo Twitter de trabajar muchas horas intensamente, ahora se ha filtrado que el magnate se mueve por las oficinas con dos enormes guardaespaldas, incluso para ir al baño.

Y, además, ha protagonizado una bizarra discusión a través de la red social con uno de sus trabajadores, que no sabía si estaba despedido o no, porque no tenía acceso a sus sistemas y nadie de recursos humanos sabía darle una respuesta. Luego Musk intentó humillarle entre sus seguidores de Twitter.

Vamos a contar las novedades por partes.

Por un lado, el magnate, parece que no confía en los pocos empleados que quedan en la plantilla de Twitter. Ya en noviembre, en plena oleada de despidos masivos, fuimos testigos de esto: Elon Musk anunció un cierre de las oficinas durante unos días y la cancelación de los pases de acceso. No se dieron detalles sobre el motivo, pero sí muchos rumores, que apuntaban a que Musk teme un sabotaje por parte de la plantilla de Twitter, después de semanas de constantes desencuentros con todo el equipo que conformaba la red social.

Pues bien, parece que la dinámica entre trabajadores y el líder sigue y Musk se mueve por toda la oficina con dos guardaespaldas "enormes", según las filtraciones, incluso cuando va al baño. Los dos guardias se hicieron virales en enero después de que acompañaran a Musk a un juicio por fraude de valores, y parecen haberle acompañado por todas las instalaciones de las oficinas Twitter ya desde que el millonario aterrizase en la empresa con un lavabo.

Un ingeniero de Twitter dijo a BBC : "Donde sea que vaya en la oficina, hay al menos dos guardaespaldas, muy voluminosos, altos, guardaespaldas de películas de Hollywood. Incluso cuando va al baño". Según Sam, el uso constante de guardaespaldas sugiere que Musk, que ha despedido a un gran número de empleados de Twitter, incluidos programadores, no confía en el personal que queda en la sede central de Twitter en San Francisco.

Al mismo tiempo, fuentes internas de Twitter han declarado que con tan pocos trabajadores, la empresa ya no es capaz de proteger a los usuarios del trolling, la desinformación o de contenidos la explotación sexual infantil. Hace unos días, un trabajador comentó, también de forma anónima, que "la mayor parte de nuestro tiempo se dedica a tres áreas principales: apagar fuegos (la mayoría causados por despedir a las personas que se encargaban de esas labores), realizar tareas imposibles y 'mejorar la eficiencia' sin directrices claras de cuáles son los resultados finales esperados".

Anoche, una persona cuyo nombre en Twitter es "Halli" escribió en su perfil: "Estimado @elonmusk, hace 9 días me cortaron el acceso al ordenador del trabajo, junto con otros 200 empleados de Twitter. El jefe de RRHH (recursos humanos) no es capaz de confirmar si soy empleado o no. No habéis contestado a mis correos electrónicos. ¿Quizás si suficientes personas retuitean me contestaréis aquí?".

También pidió ayuda a Jack Dorsey, fundador de Twitter, recordando que "mi empresa fue adquirida bajo tu supervisión y me uní a ella porque creía en lo que estabas construyendo".

Y esto arrancó una serie de tuits sorprendentes. Musk le respondió unas tres horas después: ¿Qué tipo de trabajo has estado realizando?. Halli dijo que tendría que romper normas de confidencialidad para dar esa información en su perfil de Twitter y añadió que si los abogados le garantizaban por escrito que podía hacerlo, estaría encantado de hablarlo abiertamente. Elon Musk le dio permiso para hablar de sus tareas.

"Halli" comenzó una larga lista mencionando alguno de sus logros. Por ejemplo, ayudar con el ahorro a la empresa de 500.000 dólares con un contrato SaaS o de Software as a Service. Elon Musk le cuestionó todo lo que dijo, en público.

Y además, hace solo dos horas (es decir, que está publicado en plena madrugada americana), Musk ha publicado sobre él en un tuit independiente que "la realidad es que este tipo (que es rico) no hizo ningún trabajo real, alegó como excusa que tenía una discapacidad que le impedía escribir a máquina, pero al mismo tiempo estaba tuiteando como una tormenta", para concluir que no le tenía respeto.

Thorleifsson (o Þorleifsson en idioma islandés) era director senior de diseño de producto de Twitter ha declarado esta mañana la BBC que la ambigüedad en torno a su trabajo era "extraña" y "extremadamente estresante".

Tras una serie de preguntas y respuestas con Musk en Twitter, el diseñador ha dicho que recibió un correo electrónico confirmando que había sido despedido. Además, el magnate, aplaudido por algunos de sus seguidores en su perfil, dijo que Halli no estaba despedido porque no puedes ser despedido si no estás trabajando.

Además de la falta de respeto que esto supone, a Elon Musk se le han escapado varios detalles: Haraldur Þorleifsson, conocido como Halli, ha recibido varios premios como "Persona del Año" en su país, Islandia. Halli es un diseñador de 45 años que vendió su empresa tecnológica Ueno a Twitter. En su web oficial se presenta como creador de una empresa que en 2021 fue comprada por Twitter y afirma que trabaja en Twitter, donde dirige un equipo que, entre otras cosas, se encarga de las Comunidades en la plataforma, así como "el tan esperado botón de edición".

