La última hora de Elon Musk: anuncia un cierre de todas las oficinas de Twitter y los pases cancelados. Nadie puede entrar

En mitad de unas semanas de caos donde más de la mitad de la platilla que lleva años desarrollando la red social Twitter está en la calle (algunos como parte de despidos masivos, otros por desencuentros con Musk y otros por negarse a acatar su última política de trabajar mucho y muchas horas), ha llegado otra novedad, que asusta a los que quedan dentro de la empresa.

Twitter acaba de avisar a los empleados de que, con efecto inmediato, todos los edificios de sus oficinas están cerrados temporalmente y que el acceso con tarjeta de identificación está suspendido, como ha adelantado Zoë Schiffer una de las directivas del medio Platformer.

We're hearing this is because Elon Musk and his team are terrified employees are going to sabotage the company. Also, they're still trying to figure out which Twitter workers they need to cut access for.