Twitter puede entrar en bancarrota según Elon Musk: así concluye un día en que cinco cargos clave han dejado la empresa

Elon Musk ha enviado una carta a sus empleados en la que advierte que Twitter podría caer en quiebra, mientras muchos de los ejecutivos senior de la compañía están dejando la firma.

Esta carta ha coronado una última jornada complicada para la plataforma en la que recibió una advertencia de un regulador de privacidad de Estados Unidos y sufrió la salida dee varios líderes, entre otros el encargado del área de confianza y seguridad de la compañía, Yoel Roth.

Este directivo había sido designado para responder públicamente a las preocupaciones que los anunciantes y los usuarios tenían sobre la plataforma, en un contexto en que los anunciantes han frenado las inversiones.

Let’s talk for a minute about slurs, hateful conduct, and trolling campaigns. Bottom line up front: Twitter’s policies haven’t changed. Hateful conduct has no place here. And we’re taking steps to put a stop to an organized effort to make people think we have.

Twitter entra en su tercera semana en manos de Elon Musk y en este corto espacio de tiempo ha sufrido inmensos cambios, coronado por los despidos masivos, de la mitad de toda la plantilla. Tras esto, en su carta, el magnate se refiere a un delicado futuro financiero para la plataforma.

Roth anunció su salida anoche (hace unas horas teniendo en cuenta las diferencias horarias entre España y Estados Unidos, pero en el día de ayer otros cuatro altos cargos anunciaron su renuncia.

El día comenzó con la dimisión de tres altos cargos de seguridad. Estos fueron: la directora de seguridad de la información, Lea Kissner, el director de privacidad, Damien Kieran, y la directora de cumplimiento, Marianne Fogarty.

I've made the hard decision to leave Twitter. I've had the opportunity to work with amazing people and I'm so proud of the privacy, security, and IT teams and the work we've done.



I'm looking forward to figuring out what's next, starting with my reviews for @USENIXSecurity 😁