Twitter está pidiendo a trabajadores despedidos por Elon Musk que vuelvan. Aún les necesita

La semana pasada publicamos que Elon Musk planeaba echar a la mitad de los 7.500 empleados de Twitter el viernes y, efectivamente, así sucedió y de una manera tremendamente fría: con una notificación a través de un correo electrónico, aunque algunos empleados vieron bloqueado el acceso a su email antes de recibir esta información.

Pues bien, tras un fin de semana, donde probablemente muchas de las personas contratadas se hayan visto en la necesidad de dormir en las oficinas para poder terminar obligaciones y proyectos en la fecha marcada (como ya estaba sucediendo la pasada semana), Twitter ha pedido a muchos de los empleados y empleadas despedidos que vuelvan.

Algunos fueron despedidos por error y otros fueron despedidos antes de que la dirección se diera cuenta de que su experiencia es necesaria para construir las nuevas funciones que planea Elon Musk. Eran personas esenciales para que el ecosistema de Twitter funcione. Esto es lo que se conoce hasta ahora, gracias a fuentes anónimas.

En cuanto a la reducción de personal de Twitter, todavía no se conoce el número exacto de empleados despedidos. Solo recordar que según los informes financieros de 2021, la empresa tenía una plantilla de 7.500 personas antes de los despidos.

Mirando tuits de trabajadores de la empresa se sabe que entre las personas afectadas están los equipos responsables de las comunicaciones, la gestión de contenidos (hay que recordar que Musk considera que la libertad de expresión se traduce a permitir que todo el mundo pueda publicar lo que quiera y se espera que también puedan permitirse los discursos de odio), el equipos de derechos humanos y la ética del aprendizaje automático, así como algunos equipos de productos e ingeniería.

Por otra parte, Elon Musk dijo el domingo en un tuit que los usuarios de Twitter que participen en la suplantación de identidad sin especificar claramente que se trata de una cuenta de "parodia" serán suspendidos permanentemente sin previo aviso. Esto podría ser difícil de identificar si parte de los despidos han afectado al equipo de confianza y seguridad, según informó el jefe de seguridad e integridad de la compañía, Yoel Roth, en un tuit, al igual que hace con muchos aspectos de su trabajo de forma continua.

Recruiters: My DMs are open — I have recommendations for incredibly smart and compassionate talent that is now available.