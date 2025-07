Pasaron 85 años estudiando el bienestar y hay una conclusión clara: las relaciones de calidad son la clave de la felicidad y la salud

Hace unos días me encontré con una publicación en Instagram que me llamó la atención. Explicaba: "hoy me gustaría compartir contigo los hallazgos más sorprendentes del estudio científico más longevo de la historia sobre la felicidad. Lo desarrolló la Universidad de Harvard y ha durado 85 años".

La imagen relacionada a este texto comenzaba diciendo que en una encuesta reciente, un 80% de los milenials decían que sus metas en la vida era hacerse rico y un 50% ser famoso. En el libro The Good Life hablan de este tema, con estas cifras. También hay estudios que afirman que esta generación tiene una obsesión con hacerse ricos.

El psicólogo Álex Rovira, autor de esa publicación, lo comparaba con otro estudio hecho por la Universidad de Harvard durante 85 años. Una de las conclusiones de esa larga investigación es que "la calidad de los vínculos que mantenemos en nuestra vida es la que determina el grado de felicidad y satisfacción que obtenemos".

No lo es tener mucho dinero, ni tener una gran "cantidad" de vínculos, sino tener personas sanas y buenas a nuestro alrededor con las que llevarnos bien. El estudio al que se refiere se publicó el pasado 2023 y realmente merece retomarlo y destacar algunas de sus conclusiones.

Las buenas relaciones y el bienestar

Los autores del estudio lo explican en un artículo publicado en The Atlantic: piensa por un momento en un amigo o familiar que amas pero con quien no pasas tanto tiempo como te gustaría.

Esta no tiene por qué ser tu relación más importante, solo alguien que te haga sentir con energía cuando estás con ellos y a quien te gustaría ver con más regularidad. Los expertos que han escrito sobre este tema dice que apuntes sobre estas personas y sugiere que también señales cuántas horas al año pasáis juntas. Y así al ver esos datos hechos por ti, probablemente querrás pasar más horas con esa gente que te da alegría,

Lo que encontró el estudio más extenso sobre la felicidad humana es la clave para una buena vida en el "Estudio de Harvard sobre el Desarrollo de Adultos" es que hay una fuerte correlación entre las relaciones profundas y el bienestar. Y, de hecho, tras el lanzamiento del estudio, hubo expertos que quisieron analizar cómo una persona puede cultivar una relación profunda.

Desde 1938, el Estudio de Harvard sobre el Desarrollo de Adultos ha estado investigando qué hace que las personas prosperen. "Hemos podido observar a los participantes entrar y salir de relaciones, encontrar el éxito y el fracaso en sus trabajos, convertirse en madres y padres. Es el estudio longitudinal más largo y profundo sobre la vida humana jamás realizado.

Al mismo tiempo, este estudio comprobó algo preocupante. En 2018, el estadounidense promedio dedicaba 11 horas al día a actividades solitarias como mirar televisión y escuchar la radio.

A pesar de que las buenas relaciones significaron que los participantes tenían menos probabilidades de desarrollar enfermedades cardíacas, diabetes o artritis. Las redes sociales más amplias y una mayor actividad social dieron como resultado un inicio más tardío y tasas más lentas de deterioro cognitivo.

Las relaciones nos afectan físicamente

Las relaciones nos afectan físicamente, incluso, como ha podido ver este estudio. Para asegurarte de que tus relaciones son sanas y equilibradas, es importante practicar el "fitness social". Tendemos a pensar que una vez que establecemos amistades y relaciones íntimas, éstas se cuidarán solas. Pero nuestra vida social debe cuidarse, recogía CNBC.

Los seres humanos somos criaturas sociales. Cada uno de nosotros, como individuos, no puede proporcionarse todo lo que le hace falta. Necesitamos a otros con los que interactuar y que nos ayuden.

El estudio reveló que los buenos vínculos protegen a las personas de los descontentos de la vida, ayudan a retrasar el deterioro físico y mental y son mejores predictores de vidas largas y felices que la clase social a la que pertenecemos, el coeficiente intelectual o incluso los genes.

Imagen | Foto de Daria Nepriakhina 🇺🇦 en Unsplash

En Genbeta | Un desarrollador aconseja ignorar las entrevistas de salida con RR.HH.: "Da igual si te apetece decirle a tu jefe lo mal que dirige"