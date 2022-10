Muchos empleados han perdido confianza en sus empresas. La culpa no es del teletrabajo, sino de los jefes poco empáticos

Un nuevo estudio de Conference Board ha notado que en los últimos meses, mientras se habla mucho de la "Gran Renuncia", también ha disminuido el compromiso que los trabajadores sienten con sus empresas. Ahora bien, mientras que hay gente que podría pensar que se debe a la distancia que supone el trabajo en remoto, en realidad la disminución del compromiso registra cifras similares independientemente de la modalidad de trabajo (oficina, teletrabajo o híbrido) y es que las causas de esto van mucho más allá.

Concretamente, el 30% de los trabajadores remotos, el 31% de los trabajadores híbridos y el 30% de los trabajadores totalmente presenciales dijeron estar menos comprometidos ahora con su empresa que hace seis meses. Aún así, siguen esforzándose por llevar a cabo sus tareas bien: la mitad de los encuestados afirmó que seguía dedicando la misma energía y el 31% dijo que se esforzaba aún más que hace seis meses. Solo un 18% dijo estar poniendo menos esfuerzo en el trabajo.

Causas: decepción ante una recesión

Y con estas cifras encontramos que la falta de compromiso se debe a una decepción con su empresa y con sus superiores. Un 52% dijo que tener un líder comprensivo y empático es muy importante y que seinten que esto es más importante ahora que antes de la pandemia. Además, el entorno que nos rodea, de inflación y donde se espera una posible recesión, lleva a incrementar esta sensación de despegue entre trabajadores y empresas.

"Para que las empresas prosperen de verdad, deben centrarse en mejorar el compromiso de los empleados, independientemente de su lugar de trabajo u horario", afirma Rebecca Ray, vicepresidenta ejecutiva de capital humano de Conference Board. Ante una posible recesión y la acumulación de información que habla de despidos, hay un 20% de encuestados que afirma que su esfuerzo se ve afectado por esta situación.

Comunicación cercana y transparente

Este sentimiento parece estar vinculado a grupos demográficos específicos: las mujeres y los millennials, por ejemplo, son más propensos a sentir niveles más bajos de compromiso que los hombres o las generaciones mayores. Los millenials se muestra mucho más receptivos cuando se trata de trabajar para un jefe o jefa comprensivo y empático.

La pandemia ha dejado mella en las personas y cerca del 40% de los encuestrados afirma que su salud mental se ha resentido. Por tanto, ener una comunicación genuina y transparente con los superiores se muestra como algo clave para mantener el compromiso con una empresa. ""Eso no quiere decir que el salario ya no importe, sólo que no es lo único que importa, ni siquiera lo más importante. Ahora, cuando buscan un trabajo, los trabajadores sopesan una variedad de factores".

Además, de cara a la posible recesión, se cree que habrá menos personas cambiando de trabajo por miedo a no encajar en una nueva empresa y quedar descolgados ante un contexto económico incierto.