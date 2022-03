Elon Musk se plantea crear una red social de código abierto porque dice que Twitter no respeta la libertad de expresión

Elon Musk usó su red social favorita (o al menos la que más usa), Twitter, para decir que considera la posibilidad de crear su propia red social. Primero, el magnate creador de Tesla y de SpaceX (y su Starlink que acaba de subir su precio en España), criticó a Twitter por no permitir la libertad de expresión.

"La libertad de expresión es esencial para que una democracia funcione. ¿Crees que Twitter respeta rigurosamente este principio?", dijo primero. Para luego continuar argumentando que, en su opinión, "dado que Twitter funciona como una plaza pública de facto, no respetar los principios de la libertad de expresión socava fundamentalmente la democracia".

Given that Twitter serves as the de facto public town square, failing to adhere to free speech principles fundamentally undermines democracy. What should be done? https://t.co/aPS9ycji37

Con estas afirmaciones, Pranay Patthole, un desarrollador de software en Tata Consultancy Services (TCS) de la India que hace unas semanas se hizo popular por hacerse "amigo" en Twitter de Musk, le preguntó en la misma red social si consideraría construir una nueva plataforma de medios sociales.

Y aclaró "una que consista en un algoritmo de código abierto, una en la que la libertad de expresión y la adhesión a la libertad de expresión tengan la máxima prioridad, una en la que la propaganda sea mínima".

Would you consider building a new social media platform, @elonmusk? One that would consist an open source algorithm, one where free speech and adhering to free speech is given top priority, one where propaganda is very minimal. I think that kind of a platform is needed.