Dos días después de decir que dejaba Twitter, Elon Musk ha tuiteado "Doge" y Dogecoin se ha disparado un 45%

Hace exactamente dos días, Elon Musk, CEO de Tesla y SpaceX, escribió en Twitter que dejaba la red social por un tiempo. Dado que no suele lanzar ese tipo de mensajes en su perfil, se dio a entender que iría para largo, pero no, han sido 48 horas. Y el regreso ha sido por todo lo alto. Tras publicar vídeos de la Falcon 9 lanzando 60 satélites Starlink, Musk ha tuiteado "Doge", en referencia a la criptomoneda Dogecoin, y la reacción del mercado no se ha hecho de rogar.

A la hora a la que Musk ha tuiteado el precio de Dogecoin estaba sobre los 0,40 dólares. En poco más de media hora, ha alcanzado 0,58 céntimos, lo que equivale a dispararse un 45%. Es una acción ya recurrente cada vez que el CEO hace menciones a criptomonedas, aunque lo cierto es que esta vez ha acompañado su escueta mención con un apoyo superior a lo normal.

"Dogecoin es la cripto del pueblo"

Como decíamos, Elon Musk ha continuado su apoyo público a Dogecoin afirmando que es "la criptomoneda del pueblo / de la gente", porque "no es necesario ser un macho alfa para tenerla". Esta misma semana, en su estreno en ClubHouse, Musk habló de las criptomonedas, reconociendo que ha "llegado tarde a la fiesta pero soy un fan de bitcoin".

Con respecto a Doge tiene una estrategia cercana al troleo: "Posiblemente el resultado más divertido, el más irónico sería que Dogecoin se convirtiera en la moneda de la Tierra del futuro". Hace unos días puso "#bitcoin" en su bio de Twitter produciendo que el precio de esa cripto se disparase también en gran medida.