Un cambio de Elon Musk en su bio de Twitter añadiendo "#bitcoin" hace que el precio del Bitcoin se dispare un 20% en minutos

La influencia de Elon Musk en Internet y sobre la economía siguen sorprendiendo. No son pocas las veces que un tuit suyo ha hecho que una acción suba o baje, y hoy ha vuelto a demostrar su "poder" casi determinista con las criptomonedas.

Con tan solo poner "#bitcoin" en su bio de Twitter, el valor del Bitcoin se ha disparado de unos 26.000 euros a los 31.279 euros en los que se encuentra en estos momentos. Ha dibujado, literalmente, una sierra ascendente.

Updated bio of @elonmusk : " #bitcoin "

A estas alturas ya no debería sorprendernos, pero Elon Musk es capaz de cambiar ciertas tendencias con un solo tuit. El Bitcoin alcanzó su pico histórico en poco más de 33.000 euros el 8 de enero de 2021. Desde entonces ha sufrido caídas aunque en forma alguna tan pronunciadas como cuando se desinfló lo que se creía que era una burbuja, en diciembre de 2017. Hasta que ha llegado Elon Musk y su cambio de bio.

In retrospect, it was inevitable