Elon Musk vuelve a jugar con el valor de las criptomonedas: Tesla aceptará Dogecoins y la moneda se dispara un 24%

"Tesla hará que se pueda comprar algunos productos con Doge y ver cómo va" anunió Elon Musk, uno de los hombres más ricos del mundo y líder de Tesla hace unas horas en su perfil de Twitter. Es decir, que la marca aceptará la criptomoneda Dogecoin para alguna transacción (además de coches, la marca vende ropa, hebillas de cinturón, miniaturas de sus coches, entre otros). Y el valor de esta moneda ha subido en un 24% tras este tuit.

Tesla will make some merch buyable with Doge & see how it goes