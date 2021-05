El fundador de Dogecoin vendió sus monedas por el precio de un Honda, y ahora DOGE vale más que ese fabricante de coches

Dogecoin (DOGE), criptomoneda que subió un 10,8% entre el lunes y el martes de esta semana, ha llegado a una capitalización de mercado de 54.640 millones de dólares. Esto le ha llevado a superar a la cifra que presenta la firma fabricante de automóviles Honda. En comparación, Honda tiene una capitalización de mercado de 54.520 millones de dólares al cierre del lunes.

¿Por qué esta comparación de DOGE con Honda? Pues por un dato muy curioso de la historia de esta moneda: el cocreador de Dogecoin, Billy Markus, reveló recientemente que vendió todas sus posesiones de criptodivisas en 2015 por una cantidad equivalente a lo que costaría un Honda Civic usado en ese momento. Es decir, que vendió sus criptomonedas por casi 10,000 dólares. Es decir, unos 8.300 euros.

Sin embargo, aunque mucho se ha hablado y publicado de que Markus usó el dinero para comprarse un coche de la mencionada marca, él aclaró en una entrevista con Benzinga que en realidad usó ese dinero para pagar el alquiler de su casa y no para comprarse el coche.

Concretamente, las palabras de Markus en enero en su Twitter fueron "chicos, vendí todos mi doge en 2015 después de ser despedido y enloquecido por el dinero. en total gané lo suficiente para comprar un Honda Civic usado.

dejé el proyecto hace más de 7 años debido al acoso de la comunidad, y ahora estoy siendo acosado de nuevo. por favor, tened esto en cuenta".

guys, i sold all my doge in 2015 after getting laid off and freaking out about money. in total i made about enough to buy a used honda civic.



i left the project over 7 years ago due to harassment from the community, and now i'm being harassed again. please consider this.