El 29% de los dogecoins está en manos de un único usuario... y Robinhood está entre los sospechosos

Dogecoin es una criptomoneda que nació en 2013 como una mera broma, basada en un popular meme de Internet. Y sin embargo, en sólo 8 años esa broma ha crecido hasta alcanzar un valor de 10.000 millones de dólares. Y, en el proceso, alguien puede haberse hecho muy rico.

Y es que se ha desvelado ahora que un único usuario (u organización) anónimo posee prácticamente el 29% de los dogecoins en circulación: en total, unos 2.100 millones de dólares.

Según Bitinfocharts, el propietario de la cuenta empezó comprando 100 dogecoins el 6 de febrero de 2019 y desde entonces ha ido comprando en cantidades cada vez mayores (y, eventualmente, vendiendo parte de los mismos) hasta sumar sus actuales 36.812.363.616,99 dogecoins.

Identificar a este misterioso usuario se está convirtiendo en un pasatiempo en los foros y redes sociales: es imposible lograrlo con seguridad, porque los sistemas basados en blockchain favorecen el anonimato, pero sí es posible 'seguir el dinero', rastreando cuentas y transacciones, y realizar inferencias con base en esa información.

Y Tom Robinson, CEO de Elliptic, una firma de seguimiento de blockchain, ha hecho eso y ha lanzado su propia teoría sobre la identidad del usuario: nada menos que Robinhood Markets, la compañía a la que el Caso Gamestop situó hace poco en el candelero mediático.

Según ha expresado en un tuit, Elon Musk parece encontrar también factible esta teoría:

Sounds like it is