Starlink de Elon Musk ya da Internet en Ucrania: este ingeniero explica cómo ha logrado conectarse y a qué velocidad

Hace unos días publicamos cómo una llamada de atención en Twitter a Elon Musk, llevó al magnate a activar el servicio Starlink de su empresa SpaceX en Ucrania, en plena guerra con Rusia. Esa decisión, muy popular y que recibió muchas alabanzas en redes sociales, levantó también ciertas suspicacias.

Una de las principales dudas fue: ¿realmente tendrá impacto esta decisión, teniendo en cuenta lo lento que está siendo el proceso de despliegue de Starlink en general, como es el caso de España?

Pues un ingeniero, Oleg Kutkov sacó su antena parabólica SpaceX Starlink, comprada en eBay, por la ventana de su casa en Kiev (Ucrania) y apuntó al cielo. Para su sorpresa, según comentó a The Verge en una entrevista, en tan sólo 10 segundos recibió una señal de uno de los satélites de SpaceX, que le indicaba que estaba recibiendo Internet de banda ancha. Según su Twitter, fue capaz de alcanzar una velocidad máxima de más de 200 Mbps.

Kutkov dijo a The Verge que pensó que podría haber algún problema con las obstrucciones. Sin embargo, se conectó rápidamente y la conectividad "fue muy buena". El ingeniero (de software y comunicaciones) tiene esta antena parabólica Starlink desde hace unos meses, pero no la había usado porque el servicio de la empresa de Elon Musk no estaba disponible en Ucrania.

La compró en eBay, donde estos productos oscilan entre los 2.000 y los 3.000 dólares, para realizar ingeniería inversa del dispositivo y aprender más sobre él. Pero sin el servicio activo en el país no había nada más que hacer. Eso sí, escribió un artículo a finales de 2021 sobre sus esfuerzos de ingeniería inversa, lo que le valió algunos contactos dentro de SpaceX.

De todos modos, otro problema que encontró Kutkov fue que al intentar cambiar la dirección de correo electrónico de su cuenta de una dirección estadounidense a la suya propia en Ucrania, el servicio de asistencia de SpaceX le dijo que su ubicación no era compatible. Kutkov pagó la cuenta de todos modos, "por si acaso".

Tras el fin de semana, cuando Musk respondió al tuit del ministro Fedorov diciendo que el servicio Starlink ya estaba activo en Ucrania, Kutkov decidió darle otra oportunidad a su cuenta. Intentó conectar su antena parabólica a su cuenta, pero el intento fracasó al principio. Pero entonces, Kutkov dice que el soporte de SpaceX se puso en contacto con él y le dijo que su cuenta podría conectarse.

Success!

SpaceX Starlink is working in Kyiv, Ukraine!

The Dishy was placed just outside my window, even without adjustments.



Thanks, @SpaceX team, for your support :)



cc @FedorovMykhailo pic.twitter.com/oX09RL5wBh