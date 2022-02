Estamos asistiendo a la guerra en Ucrania en tiempo real: la ciudadanía informa en Twitter y TikTok de cómo avanza

Hoy nos hemos levantado con la terrible noticia de los ataques de Rusia en diferentes ciudades y regiones de Ucrania, un par de días después de que se reportara una invasión. Imágenes de personas con miedo, escapando de las ciudades en largas caravanas de coches y bombardeos.

En un momento en que las redes sociales son un altavoz y un medio para comunicarnos, además de los periodistas en terreno, tenemos a mano publicaciones y noticias de última hora que se publican por redes sociales, que llega de la mano de las personas sufriendo estos ataques auqnue también por personas de todo el mundo que van compartiendo vídeos y fotos que les llegan. Aunque Twitter ha estado bloqueando cuentas que informan sobre el ataque ruso a Ucrania citando "error humano", hay muchísima información disponible.

Si vas a Twitter, por ejemplo, y buscas el hashtag de #Ukraine (Ucrania en inglés) O #UkraineWillResist vas a ver muchos vídeos, fotografías y publicaciones contando actualidad. Son "Breaking news" en estado puro.

Fíjate en los perfiles que comparten esa información. En muchos casos son personas ucranianas y todo apunta a que están en el lugar de los hechos, compartiendo lo que están viviendo. En otros casos, si miras el perfil verás que son personas de diferentes países del mundo que comparten vídeos (muchas veces sacados de contexto, así que ten cuidado con la desinformación como veremos más abajo).

Incluso hay perfiles creados en Twitter, a propósito para informar de esta invasión que acaba de comenzar, como es el de Ukraine Live. Tiene más de 7.000 seguidores en poco tiempo (el primer post es de hoy, 24 de febrero, por la mañana). Este perfil no sigue a nadie. En ningún momento explica quién está detrás de la información que ofrece.

An air battle near Kiev. According to eyewitnesses, MiG-29 and Su-25 were seen in the sky #Ukraine pic.twitter.com/kzRw1GW1Am — UkraineLive (@KievUkraineLive) February 24, 2022

TikTok: un filón de seguidores en horas

Por su parte, una de las redes sociales más relevantes del momento, TikTok, también está siendo clave en este proceso informativo de vídeos de última hora. Podemos ver cómo perfiles recién creados cuentan con decenas de miles de seguidores (o incluso cientos de miles como este de nombre Ukraine Invasion) en sus cuentas que van alimentando con vídeos, acompañados de hashtags como #russia #ukraine #russiainvadesukraine o #ukraineupdates, entre otros.

Hace unos días, TikTok fue clave para revelar que Rusia parecía estar mintiendo mientras afirmaba sobre su retirada. El presidente ruso Vladimir Putin y los altos funcionarios rusos negaban que Moscú estuviera preparando una invasión de la vecina Ucrania. Pero los vídeos publicados en TikTok y otras plataformas de redes sociales nos iban contando otra historia.

En zonas de Rusia y Bielorrusia cercanas a la frontera ucraniana, la ciudadanía subía vídeos en los que se veía el sofisticado armamento y los vehículos militares rusos pasando a toda velocidad por autopistas y carreteras locales hacia posiciones cercanas a Ucrania.

Un fenómeno que no es nuevo

El uso de redes sociales para informar desde terreno no es nuevo. En la guerra de Siria, en momentos donde había pocos periodistas en terreno por el peligro que suponían los bombardeos, vimos cómo ciudadanos sirios, con un móvil y una conexión a Internet iban informando de la situación. Este fenómeno ha dado lugar, obviamente, a muchas investigaciones.

Ya en 2015, un estudio hablaba sobre los reporteros de guerra españoles en tiempos de redes sociales. "La aparición de Internet y las redes sociales han provocado cambios en el paradigma informativo, en la actualidad la información ya no fluye de forma unidireccional, dando lugar a nuevos actores, los llamados periodistas ciudadanos". Ya se ve esto como posibles enemigos para el periodismo.

Cuidado con la desinformación en tiempos de guerra

En un momento en el que todo el mundo puede informar de todo, en que las redes sociales son un altavoz para cualquier cosa que alguien quiera propagar, hay que tener mucho cuidado en general con la información que consumimos, y de contrastar y verificar lo que leemos o mirar bien que tenga una fuente de información fiable.

Cuando hablamos de temas tan importantes como una guerra, con todo el sufrimiento que genera, es aún más importante tener información veraz. Porque además, no es nada nuevo que la propagando se use como un arma de guerra más (y Rusia tiene experiencia en este ámbito). Así que hay dos frentes abiertos en cuanto a la desinformación: las que nos pueden tratar de colar desde los gobiernos que participan en la contienda y la que puedan publicar personas, bien para desinformar o bien por desconocimiento.

Diferentes noticias que circulan por Internet

Pero ya hay muchas noticias falsas circulando por Internet como la pólvora. Personalmente, de hecho, ya he visto unas cuantas noticias de dudosa veracidad, como una mujer en un autobús portando un arma. Leí que era de Rusia porque el gobierno ya estaba aleccionando a la ciudadanía a estar preparados para la guerra.

Por lo visto, en otros post decían que era una joven de Ucrania preparada para luchar junto a los hombres de su país para protegerse de una posible invasión. Si buscas más información, te enteras de que sí es una mujer rusa, pero es una modelo posando y en una foto que no es nueva, como ha publicado Maldito Bulo: