Twitter ha estado bloqueando cuentas que informan sobre el ataque ruso a Ucrania citando "error humano"

El conflicto Rusia Ucrania ha escalado esta madrugada cuando Vladimir Putin tomo la decisión de iniciar una operación militar invadiendo el territorio ucraniano. Al mismo tiempo, múltiples cuentas de Twitter de perfiles OSINT (inteligencia de fuentes abiertas) que han estado documentando los movimientos militares en la frontera entre ambos países comenzaron a ser bloqueadas.

Los bloqueos comenzaron en la madrugada del martes y se han extendido durante este miércoles y jueves. Como respuesta a las denuncias de que se trataba de reportes automáticos falsos hechos por cuentas controladas por Rusia, Twitter ha respondido negando la acusación citando "error humano".

Hay periodistas preocupados por la posible influencia rusa en el reporte masivo de cuentas para enterrar a los perfiles OSINT más pequeños. Pero mientras algunos creen que es el algoritmo de Twitter el que ha estado suspendiendo las cuentas de forma automática, el Jefe de Integridad del Sitio de la red social, Yoel Roth, afirma que ese no es el caso.

We’re closely investigating — but mass reporting is not a factor here.



A small number of human errors as part of our work to proactively address manipulated media resulted in these incorrect enforcements. We’re fixing the issue and reaching out directly to the affected folks. https://t.co/sxh9IFgug2