Las impresionantes cifras de TikTok en 2020 todavía no explican su legado cultural: del selfie ubicuo de Instagram al baile social

2020 se acaba, y si algo nos deja además de la pandemia, y puede estar relacionado con ella, es un momento espectacular de TikTok. En este artículo vamos a repasar varias cifras que explican su importancia en 2020, pese a que desde el Gobierno de Estados Unidos ha recibido un trato y valoración similar al de Huawei, por ejemplo.

Tiktok es la primera gran red social asiática que logra ser importante fuera del continente y logra codearse de tú a tú con el imperio de Facebook: Instagram, Messenger, WhatsApp, etc. Musica.ly ya era importante aquí antes de que fuera comprada por la empresa china matriz, pero lo de 2019 y 2020 ha sido meteórico para la plataforma y ya no tiene parangón.

La importancia de TikTok, explicada en cifras

El éxito de TikTok no solamente es algo subjetivo según contextos. Según App Annie, una de las mejores firmas de análisis de descargas y gastos en el mundo móvil, Tiktok ha sido la aplicación más descargada entre enero de 2020 y noviembre de 2020, escalando tres puestos respecto a 2019. En ese sentido, cierto es que, si comparamos con Zoom, Telegram o Google Meet, la cosa no es tan impresionante, pues la primera ha escalado 219 puestos y la tercera no existía el año pasado.

Sin embargo, TikTok ha escalado 15 puestos en cuanto a gasto por usuario entre dichos meses, situándose por segunda tras la líder de ambos años, Tinder. También sube enormemente Disney+. En cuanto a usuarios activos, contando fuera de China, Facebook, WhatsApp, Messenger e Instagram siguen liderando un año más, pero TikTok ha escalado cinco puestos en un mercado que ya estaba muy saturado e inmóvil.

En cuanto a usuarios únicos, muchos analistas continúan hablando de 800 millones a día de hoy, pero lo probable es que con todo el crecimiento que ha experimentado la aplicación, sea mucho más que eso, pues ya se hablaba de 800 millones de usuarios únicos en enero, antes de que la cuarentena jugara un papel crucial en su crecimiento. Cierto es que el caso TikTok-Trump y la alianza con Oracle pueden haber ralentizado el crecimiento, pero es poco probable que haya hecho mella.

La influencia de TikTok ha superado ese punto en que pasa de gustar al público a que todos sus competidores le copien

De hecho, App Annie ha previsto que en 2021, TikTok alcanzará los 1.200 millones de usuarios únicos. Hay que recordar que Instagram logró superar el "billion" en 2018, por lo que la red social china no está tan alejada de otra que lleva muchos más años en el mercado.

Cloudflare, uno de los actores más importante del Internet global gracias a sus CDS, lista a Tiktok continuamente entre los dominios más populares en los últimos 30 días en su web Radar. Ahora mismo, se encuentra en el puesto número seis, tras colosos como Google, Facebook, Microsoft, Apple y Amazon, y por encima de Netflix, YouTube, Twitter o Instagram.

A nivel de comportamiento, como decíamos, TikTok ha sido una de las ganadoras del confinamiento, según una encuesta de la herramienta de control parental Qustodio. La red social vio que 24 minutos de uso en mayo de 2019 se convirtieron en 60 en febrero de 2020, lo que supone un crecimiento del 150%. Lo impresionante de todo esto es que en España, durante el COVID-19, TikTok se ha quedado a solamente 4 minutos del uso diario de YouTube, el absoluto dominador del vídeo en Internet. Instagram todavía le gana en tiempo en la aplicación, pero a ese ritmo puede ser cuestión de tiempo.

Más allá de las cifras: el impacto cultural más grande desde Instagram

Todas estas cifras son impresionantes, pero el impacto de TikTok va mucho más allá de eso. La red social ha generado nuevos lenguajes y formas de comunicación entre jóvenes, y ha puesto de moda algo tan antiguo como la danza. Si el selfie omnipresente es el "gran" legado de Instagram, y a partir de su explosión vimos cómo todos los sitios turísticos se llenaban de personas haciéndolos con palo selfies, el baile musical lo será de Tiktok, cuyo efecto hace que ya sea ver normal a adolescentes bailando mientras caminan.

El baile siempre ha estado ahí como un elemento social importante, pero nunca se ha compartido como hasta ahora se está compartiendo en TikTok, fuera de contextos de nicho. Es una revolución cultural, que hace que grupos de jóvenes queden para grabarse o integren el baile en muchísimos campos de su vida donde antes el baile podía resultar incluso ridículo. La cosa llega al punto de que hay negocios que piden a sus empleados que bailen.

TikTok es una impresionante cuna de creatividad, y lo cierto es que, como decíamos, llega a influir en los gestos de los adolescentes incluso cuando no tienen una cámara delante. Si eso no es impacto cultural, nada lo es. Probablemente sólo hemos acudido al comienzo de su reinado en este sentido, y sus consecuencias finales se harán esperar un poco más, como no se ha hecho esperar 'Reels', la copia de Instagram, o los Destacados, de Snapchat, con los que los de Evan Spiegel han seguido el camino que los de Zuckerberg comenzaron respecto a ellos.