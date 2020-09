TikTok se alía con Oracle en EE.UU y rechaza la oferta de compra de Microsoft, según Wall Street Journal

El culebrón de TikTok parece cercano a acabarse. Tras obligar Donald Trump a ByteDance, la compañía matriz de TikTok, a vender sus operaciones en Estados Unidos a una empresa del país, Microsoft parecía el actor más propenso a llegar a un acuerdo de compra. Sin embargo, los de Redmond afirman que, ayer, ByteDance les hizo saber que no les venderían las operaciones.

Según fuentes de The Wall Street Journal y el Financial Times, es Oracle la compañía que se ha aliado con ByteDance para convertirse en "socio tecnológico de confianza". Y decimos alianza y no venta o adquisición, porque es lo que las fuentes han indicado que será la naturaleza del acuerdo, que creen que "satisface las preocupaciones de seguridad".

Un acuerdo del que no formará parte la venta del algoritmo, el bien más preciado de TikTok

Detrás del acuerdo con ByteDance para hacerse con el control de TikTok en Estados Unidos podía haber numerosos intereses. En el caso de Oracle, por ejemplo, no parece que la tecnología de la red social china interese demasiado a los de Larry Ellison, sino que podría ser su buena relación con Donald Trump la que haya hecho que se acerquen posturas. El máximo mandatario y fundador de Oracle es de los pocos CEO de Silicon Valley que apoya abiertamente al presidente estadounidense.

Microsoft, por el contrario, apuntaba a estar más interesada en la tecnología, y en concreto, en la joya de la corona de TikTok, su algoritmo de recomendación. Sin embargo, fuentes Chinas han asegurado que TikTok no va a vender su algoritmo a nadie, algo de lo que desde ByteDance ya habrían notificado tanto a los potenciales compradores como a las autoridades estadounidenses. Anteriormente, ya se veía complicado que el algoritmo formara parte de la operación, pues China cambió leyes para que sus empresas no pudieran exportar propiedad intelectual de, por ejemplo, inteligencia artificial.

Según The Wall Street Journal, faltan por conocer los detalles exactos del acuerdo, que para materializarse por completo deberá ser aprobado por la Casa Blanca tras el clásico proceso de análisis de la operación. El 6 de agosto, el Gobierno de Trump dio 45 días para que la compañía llegara a un acuerdo antes de prohibirla en el país. La fecha final para ello era el 20 de septiembre. Las cifras de la operación no han trascendido, pero inversores de ByteDance en Estados Unidos como Sequoia Capital y General Atlantic obtendrán participaciones de la alianza.