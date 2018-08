Adiós a musical.ly: la app se fusiona con TikTok para intentar conquistar el mercado de los vídeos cortos

Musical.ly y TikTok han anunciado hoy que se van a fusionar para crear una nueva aplicación global. Esta nueva plataforma conservará el nombre TikTok, y buscará crear una experiencia de usuario unificada con una nueva estética e interfaz con la que tratarán unir lo mejor de dos de las redes de vídeos cortos más populares entre los jóvenes.

Este movimiento llega después de que en noviembre del año pasado musical.ly fuese comprada por entre 800 y 1.000 millones de dólares por la empresa china Bytedance Technology, propietaria de una TikTok muy similar a su nueva adquisición. Ahora, Bytedance intentará llevar a su plataforma todo el potencial que los analistas veían en musical-ly para convertirse en la nueva Snapchat.

"La aplicación optimizada ofrecerá a los usuarios una experiencia visual sencilla, atractiva y personalizada", nos han dicho en su nota de prensa. "Las cuentas, el contenido y la base de seguidores de los creadores existentes se migrarán automáticamente a la nueva aplicación de TikTok, donde los creadores conservarán su perfil mientras disfrutan de la oportunidad de llegar a un público global más grande y más diverso que nunca".

Esto quiere decir que si actualmente eres usuario de musical.ly, tu cuenta, todo tu contenido y tu base de followers migrará automáticamente a TikTok cuando actualices la aplicación. Esta nueva versión de la app está ya disponible en todo el mundo tanto en la App Store como en Google Play, y para que no haya errores la aplicación se llama Tik Tok - incluyendo a musical.ly.

Una fusión que une conceptos

En un intento de que la fusión no acabe perjudicando a los creadores, desde TikTok han asegurado que su nueva aplicación incorporará los elementos más populares de ambas aplicaciones. Su interfaz incluirá un feed que resalta la comunidad de los usuarios, y otro llamado "For you" con una selección personalizada de vídeos basada en los hábitos de visualización de los usuarios.

Además, el nuevo TikTok también introduce nuevas características como la posibilidad de "reaccionar" a los vídeos que ven, nuevas herramientas como filtros de gestos interactivos, efectos de fondo de pantalla verde o filtros de tipo VR que se pueden activar simplemente al parpadear.

Musical.ly lleva años siendo una plataforma cuya influencia no ha parado de crecer entre los jóvenes, tanto es así que recientemente se ha rumoreado que Facebook podría estar desarrollando una característica de concurso de canto para tratar de rivalizar con la aplicación asiática. Ahora habrá que ver si con este movimiento TikTok consigue asimilar a todos los usuarios sin hacer que su interés empiece a decaer.

En Xataka | Musical.ly: qué es, cómo funciona y por qué tiene tanto éxito entre los adolescentes