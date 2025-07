Estos expertos en Excel viven en 2050 (y sin usar la IA): consiguen hacer la Renta o simular una hipoteca en minutos

Mientras que todos relacionamos la productividad con las recién llegadas ChatGPT o Gemini, una legión de personas trabaja a diario con una herramienta clásica de Microsoft que sigue siendo una auténtica navaja suiza: Excel. Con esta hoja de cálculo crean macros para comparar hipotecas, redirigen correos o incluso hacen la lista de la compra de forma automatizada. Y con ello logran en segundos lo que a otros les llevaría horas, como si vivieran literalmente en el 2050.

En un mundo obsesionado con la inteligencia artificial generativa, es fácil olvidar las herramientas que ya tenemos instaladas. Aunque parezca que Excel está "muerto", los datos dicen lo contrario: según Microsoft, más de 1.100 millones de personas usan sus aplicaciones de productividad, entre ellas las míticas hojas de cálculo.

Excel como una navaja suiza de la productividad

Para muchas personas, especialmente las más jóvenes, Excel puede parecer complejo o intimidante. Al menos eso es lo que observo en mi entorno. Sin embargo, hojas de cálculo como Excel, Google Sheets u otras son fundamentales en el día a día de miles de empresas.

Y es que con una hoja de cálculo se puede hacer prácticamente de todo. Tanto es así que incluso existe una competición mundial para ver quién domina mejor esta herramienta, llevándola a un nivel que la mayoría ni imaginamos. Por eso, El Mundo ha recopilado historias de personas que usan este software a diario.

Miguel Antúnez, profesor y propietario de la escuela online Excelyfinanzas, asegura que la llegada de la inteligencia artificial no hará desaparecer esta aplicación. “Nos iremos todos los que estamos en este mundo y nuestros hijos, y Excel seguirá; es una herramienta muy potente”, afirma. Tanto, que ha visto “conexiones desde Excel a una entidad bancaria para que la empresa descargue la tesorería”. Según él, “no hay ningún tipo de límite”.

Al ver todo lo que puede hacerse con Excel, para los usuarios más básicos —donde me incluyo— puede parecer surrealista más allá del uso de las fórmulas clásicas. Antúnez señala que “ni las propias empresas saben realmente el potencial que tiene”.

Ana Pineda, ingeniera aeroespacial en Madrid, aspira a competir en el Campeonato Mundial de Excel en 2025. Para ello, se entrena a diario. En su trabajo relata: “Lo primero que me hice fue una macro que me lee los emails y los redirecciona con la información a la persona correspondiente”. Pero su uso no se limita al trabajo: ha llegado a crear juegos de mesa como ‘Hundir la flota’ en Excel.

Demuestra así que con Excel se puede hacer prácticamente cualquier cosa. Usa hojas de cálculo para todo: control de gastos, declaración de la renta, simulación de hipotecas… Sí, incluso simular una hipoteca. Y lo explica así:

"El usuario puede meter las tres, cuatro o cinco en las que esté interesado, con las condiciones y el préstamo que quiere pedir y te sale la cuota que te quedaba, los intereses y una tabla con amortización"

Añade que para las pequeñas empresas dominar Excel es imprescindible, ya que puede ahorrar muchísimo tiempo en distintos procesos.

Otro protagonista del mundo de Excel es Nacho Pereira, un madrileño que consiguió optimizar el programa para automatizar la facturación de procedimientos en su anterior empleo en un banco. La herramienta que desarrolló permitía gestionar entre 15.000 y 20.000 euros al mes. Reconoce que un trabajo que antes le llevaba todo un día, ahora lo resolvía en apenas dos horas.

