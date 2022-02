Elon Musk responde a la petición de Ucrania y les activa el Internet satelital de Starlink, pero no sin levantar sospechas

Starlink es un servicio creado por Elon Musk, un servicio de Internet vía satélite de SpaceX, que ha prometido llevar internet a muchos más rincones del mundo (también a España) y acaba de ser activado rápidamente en Ucrania. Todo fue después de que un ministro del país, invadido hacer unos días por Rusia y sumido ahora en un terrible conflicto, se lo pidiera al magnate a través de Twitter.

Mykhailo Fedorov, viceprimer ministro y responsable de Transformación Digital de Ucrania pidió en su Twitter, etiquetando a Elon Musk, que Starlink prestase servicio a su país para evitar correr el riesgo de quedar sin internet con la situación actual. Horas después, el empresario dijo que se había activado y que el objetivo de la empresa es reforzarlo. El mensaje del ministro decía lo siguiente:

De hablar con personas rusas, Musk no ha dicho nada. Sobre Starlink, el multimillonario respondió unas horas después de esta publicación, que "El servicio de Starlink está ahora activo en Ucrania. Más terminales en camino".

@elonmusk, while you try to colonize Mars — Russia try to occupy Ukraine! While your rockets successfully land from space — Russian rockets attack Ukrainian civil people! We ask you to provide Ukraine with Starlink stations and to address sane Russians to stand.