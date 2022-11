Pese a los despidos y las polémicas, las cifras de Elon Musk muestran que Twitter crece más que nunca

Twitter ha afirmado que el crecimiento de usuarios se ha ido "acelerando" y ha alcanzado "máximos históricos" durante la primera semana de Elon Musk al frente de la compañía. Esto coincide con la noticia de que un gran número de anunciantes (tanto empresas como entidades públicas) haya frenado el gasto sobre la plataforma tras la adquisición por parte del magnate y a la espera de su evolución.

En un correo electrónico enviado el lunes a algunos anunciantes, que el portal de noticias Financial Times ha podido ver, Twitter afirma que el crecimiento de sus usuarios diarios activos monetizables (que se conoce por las siglas en inglés mDA y que se trata de una métrica propia que cuenta el número de usuarios conectados a los que la plataforma muestra publicidad) alcanzó "máximos históricos" la semana pasada.

Concretamente, el impulso llegó al 20% frente al trimestre anterior hasta llegar a acumular a 15 millones de personas más. "El mayor mercado de Twitter, Estados Unidos, está creciendo aún más rápido", decía el correo electrónico. Según estas informaciones, la plataforma tiene 237,8 millones de usuarios diarios activos.

Hay que tener en cuenta que estas cifras son según Musk. Al haber comprado Twitter en bolsa, esta empresa ya no cotiza y las cifras ya no están auditadas públicamente, como las de una compañía que cotiza. Musk escribió en la plataforma: "el uso de Twitter está en un máximo histórico lol" (esto es risas en inglés). Y en otro tuit: "sólo espero que los servidores no se fundan".

Esta información de Twitter choca de frente con otras noticias de las que nos hemos estado haciendo eco estos días. Por ejemplo, la llegada del polémico magnate, autonombrado CEO de Twitter, con despidos masivos por correo electrónico, su concepto de la libertad de expresión que podría llegar a permitir el discurso de odio o el pago mensual por el check azul, ha hecho a muchos usuarios abandonar la red social.

Y esto, además, ha logrado que otra red similar, Mastodon, doble sus usuarios activos sólo una semana después de que Musk entrase en las oficinas de Twitter. Mastodon es una red social descentralizada de código libre diseñada de modo similar al Twitter de la década pasada creada en 2017.

En este contexto frenético de cambios, Musk se preocupa por desmentir que los usuarios hayan abandonado la plataforma tras su adquisición. De este modo, tiene que convencer a grandes marcas como General Motors, Mondelez, Carlsberg, United Airlines, Volkswagen y General Mills de que vuelvan a anunciarse. Esta es una de sus principales fuentes de ingresos.

Según Financial Times, muchas empresas temen que el denominado (por él mismo) como "absolutista de la libertad de expresión", debilite la moderación de contenidos y esto derive en tuits problemáticos como los que hacía Trump cuando era Presidente de Estados Unidos o el de Ye (antiguamente Kanye West) que fue expulsado de esta red por hablar de matar judíos.

El magnate, líder de Tesla y Starlink ha dicho al respecto que no cambiaría las políticas de contenido de Twitter hasta que hubiera convocado un nuevo consejo de moderación con "puntos de vista muy diversos". Para tranquilizar a los anunciantes dijo que la plataforma no se convertiría en un "paisaje infernal de libre acceso".

El viernes, Musk afirmó que Twitter "ha tenido una caída masiva de ingresos. Según su versión, la culpa es por los activistas que presionan a los anunciando.

Twitter has had a massive drop in revenue, due to activist groups pressuring advertisers, even though nothing has changed with content moderation and we did everything we could to appease the activists.



Extremely messed up! They’re trying to destroy free speech in America.