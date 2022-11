Meta prepara la mayor oleada de despidos de su historia: miles de trabajadores de Facebook e Instagram irán a la calle, según WSJ

Las tecnológicas y los despidos son una relación cada vez más común últimamente. La palma se la ha llevado el propio Elon Musk, quien notificó el despido del 50% de toda la plantilla de Twitter para ahorrar costes tras la adquisición de la red social. Ahora, según The Wall Street Journal, le toca a Meta, quienes esperan despedir a miles de trabajadores.

Tal y como mencionan desde el medio, la compañía está preparando un despido masivo que afectaría a miles de sus trabajadores. Fuentes cercanas a la empresa afirman que se producirían esta misma semana, y de ser así, estaríamos hablando del primer despido de tales dimensiones en los 18 años de historia de la compañía.

La compañía se desploma en bolsa y en mano de obra

La inversión en el metaverso está dejando muchos cadáveres a su paso y todo indica a que Zuckerberg quiere ir aún más allá con su concepto de mundo digital. Además de los despidos, esta gigantesca apuesta por la compañía ha desencadenado también en una caída abismal en bolsa, por lo que la compañía desde luego no está pasando por su mejor momento.

Meta anunciaría los despidos este mismo miércoles, afectando a unos cuantos miles de trabajadores de sus más de 87.000 empleados en todo el mundo. Según parece, la compañía ha recomendado a sus trabajadores a no realizar viajes que no sean esenciales durante esta semana.

En unas recientes declaraciones del propio Mark Zuckerberg, el CEO de Meta expresaba que algunos equipos crecerían de manera significativa, mientras que otros se quedarían sin cambios o 'se hundirán' a partir del próximo año. Un portavoz de Meta aseguraba que la compañía está centrando sus inversiones en un pequeño número de áreas de alta prioridad.

La idea de la compañía era reducir un 10% de sus costes durante los próximos meses. En este porcentaje entrarían los despidos, y según el informe financiero del último trimestre, esperaban acabar 2023 con el mismo tamaño de plantilla aproximadamente, o 'con una pequeña reducción' en su organización.

Durante la pandemia, Meta contrató a más de 27.000 trabajadores entre 2020 y 2021, añadiendo otros más de 15.000 en los primeros nueve meses de este año. Al igual que otras tecnológicas, Meta invirtió significativamente más en aumentar su plantilla para responder a este crecimiento de vida online durante la pandemia. Sin embargo, este mismo año bajaron sus acciones más de un 70%, un reflejo del descontento de sus inversores y usuarios ante su gran apuesta del metaverso.

Desde el comienzo de 2021, Meta ha invertido 15.000 millones de dólares en promocionar su plataforma de realidad virtual. Horizon Worlds, la experiencia virtual presente en sus dispositivos Meta Quest, no ha logrado impresionar a mucha gente, y su cifra de usuarios activos se ha visto disminuida considerablemente durante los últimos meses. No obstante, los planes de Zuckerberg son claros, y no parece que vaya a cambiar de idea, siendo algo preocupante para los inversores.