Mark Zuckerberg ha perdido 27.000 millones de dólares desde que publicó esta imagen: el metaverso sigue sin convencer a nadie

Desde que la compañía reveló sus planes con el 'metaverso' y cambió su nombre a Meta en referencia a ello, las acciones en bolsa han ido cayendo en picado. No solo eso, sino que desde este año, el patrimonio neto de Mark Zuckerberg, CEO de Meta, ha decrecido un total de 71.000 millones de dólares. Así lo asegura Bloomberg, donde ha comparado el patrimonio de Zuckerberg con el de nueve de las personas más ricas del planeta.

No, Zuckerberg no va a pasar hambre con esta crisis, y es que su patrimonio total se queda en 'tan solo' 55.900 millones de dólares, ocupando la vigésima posición en el ranking de las personas más ricas del globo. Las cosas no van nada bien en Meta, y esto se ha visto reflejado en la cara más visible.

A principios de este año, la compañía revelaba que Facebook no creció en usuarios por primera vez en su historia, lo que se tradujo en una gran debacle y caída en picado en las acciones de la compañía. Esto ya redujo el valor patrimonial de Zuckerberg unos 31.000 millones de dólares. Sin embargo, la caída también tuvo que ver con la apuesta de Instagram por los Reels, el competidor directo de TikTok.

Que el patrimonio de Zuckerberg decrezca de forma tan drástica es inevitable si las cosas van mal en la compañía, ya que prácticamente toda su fortuna está atada a Meta, siendo propietario de más de 350 millones de acciones.

