El Metaverso de Facebook es un mundo virtual ideal para gastar dinero y al que no hay forma de entrar todavía

Mark Zuckerberg arrancó el Facebook Connect 2021 hablando del futuro, y para él esto tiene un solo nombre: el metaverso. El CEO de Facebook y compañía se han pasado más de una hora describiendo un mundo virtual en el que todos vamos a querer vivir y por supuesto, gastar dinero.

La idea es de lejos nueva y mundos virtuales es algo que sobra hoy día gracias a los videojuegos. Sin embargo, la gran visión de Facebook quiere convertir esto en una especie de Ready Player One en la vida real. De hecho, Zuckerberg cree que el metaverso reemplazará a la web móvil en el futuro y trascenderá el plano de las pantallas. El problema es que actualmente ni ese mundo existe, y si existiera no hay forma de entrar en él.

"Es mucho lo que no sabemos"

La mayoría de la conferencia ha estado centrada en hipotéticos, en hipotéticos espacios dónde reunirnos con amigos, dónde ver contenido, dónde relajarnos, jugar y hasta trabajar. Pero principalmente centrada en el enorme potencial de los elementos virtuales que se pueden vender para monetizar la plataforma. Desde ropa que no existe, a tu casa virtual que no existe, o acceso a eventos y fiestas virtuales donde va la gente cool.

Es algo que tiene un enorme potencial y de funcionar en un mundo ideal sería revolucionario, de la ciencia ficción a la realidad. Controlar interfaces dentro de mundos 3D con gestos, voz, y hasta nuestros pensamientos, que se sientan casi reales, con incluso sensaciones de profundidad que nos permitan percibir los objetivos virtuales casi como si tuviesen masa.

Pero de nuevo, nada de esto es accesible realmente. Este tipo de espacios requerirían equipos de realidad virtual y mixta que simplemente no existen todavía y mucho menos son accesibles para las masas, pero que Facebook claramente quiere construir. Oculus es una muestra de esto y será el punto de partida.

El casco de realidad virtual de Facebook es el de precio más accesible que cualquiera de la competencia, de lejos. Tiene sentido, a la empresa muy probablemente no le interese hacer dinero vendiendo esas piezas de hardware, sino que están invirtiendo los miles de millones que generan sus otros negocios (esos de nuestros datos y la publicidad) para crear esta tecnología de bajo coste con la que atraparnos en su soñado metaverso en el futuro.

¿Vivir en un mundo virtual gobernado por Facebook?

Facebook ha dedicado un par de minutos apenas a hablar de las potenciales implicaciones de privacidad del metaverso, en una conversación nuevamente basada en hipotéticos, Zuckerberg dice que ha aprendido mucho en los últimos años y están empujando unos "importantes principios de innovación responsable":

Nunca sorprender a la gente

Ofrecer controles que importen

Tener en cuenta a todo el mundo

Hacer de las personas la prioridad

Dicen que una "gran ventaja" de empezar a construir el metaverso desde ya es que "podrán hacerlo bien porque tienen mucho tiempo por delante", y que no hay que temer que vayan a cometer los errores del pasado. Han hablado de una inversión de 50 millones de dólares con varias organizaciones independientes para asesorarse en cómo construir un metaverso que ponga a la gente primero.

Es algo que hemos escuchado a Zuckerberg decir infinidad de veces en otros casos, y Facebook sigue sorprendiéndonos casi a diario con bastantes trasgresiones que claramente no "ponen a la gente primero". No existe garantía alguna de que Facebook lo vaya a hacer bien esta vez, y la historia no nos da muchas razones para creerles.

El metaverso es un hipotético, pero es uno que probablemente se haga una realidad en unos cuantos años, y Facebook ya tiene una gigantesca lista de planes para ser el principal proveedor de espacio virtual para que la gente escape del mundo real. Así como la empresa tiene unos cuantos años para intentar hacerlo mejor esta vez, nosotros como usuarios también tenemos unos cuantos años para considerar sus implicaciones menos brillantes y optimistas.