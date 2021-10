Los Facebook Papers dejan la compañía al desnudo y desvelan desde tráfico de personas hasta por qué Instagram pierde a los jóvenes

cestadounidenses han analizado y desvelado.

Sus principales escándalos arrancaron hace unas semanas cuando se supo que Instagram sabe perfectamente el daño que causa en las jóvenes adolescentes mientras públicamente vende lo contrario. Poco después la antigua empleada de la empresa que filtró estos documentos, Frances Haugen, dio la cara y también afirmó que estas redes sociales son altavoz de la desfinformación, siempre y cuando la empresa gane dinero, que es su único interés.

Y el último capítulo llega ahora con los llamados Facebook Papers (de los que te vamos a hacer un resumen) y que 17 empresas de medios de comunicación en Estados Unidos, como CNN, han conseguido filtrar. "Los papeles de Facebook" son un conjunto de cientos de documentos internos de la empresa proporcionados al Congreso por parte del asesor legal de Frances Haugen. Aquí un resumen de los principales escándalos.

Hace dos años, Apple amenazó con retirar las apps de Facebook e Instagram de su tienda de aplicaciones. Les preocupaba que se estuvieran usando estas plataformas como herramienta de comercio y venta de sirvientas en Oriente Medio. Facebook prometió que tomaría medidas y en documentos internos afirmaron que estaban infravalorando "la actividad abusiva confirmada". Había trabajadoras del hogar originarias de filipinas que compartían en sus redes sociales haber sido abusadas.

Apple cedió ante las promesas de atajar este grave problema y Facebook e Instagram permanecieron en la tienda de aplicaciones. Sin embargo, esto sigue sucediendo y las medidas prometidas por Facebook no parecen haber solucionado este escándalo. De acuerdo con AP News, si haces una búsqueda de "khadima" (sirvienta en árabe) dentro de Facebook, puedes ver cuentas con fotografías posadas de mujeres africanas y sudasiáticas con edades y precios indicados junto a sus imágenes. El gobierno filipino tiene un equipo de trabajadores destinado a rastrear las publicaciones de Facebook para intentar proteger a sus ciudadanos en busca de trabajo en países de Oriente Medio.

Según uno de los documentos filtrados de Facebook, "en nuestra investigación, las trabajadoras domésticas se quejaban con frecuencia a sus agencias de contratación de que las encerraban en sus casas, les hacían pasar hambre, les obligaban a prolongar sus contratos indefinidamente, no les pagaban y las vendían repetidamente a otros empleadores sin su consentimiento".

El algoritmo de Facebook que condiciona lo que vemos en nuestra página de inicio es una polémica común desde hace muchos años. Con la nueva filtración se ha sabido que Facebook intentó probar su plataforma sin estos algoritmos y también que hizo otros experimentos para ver cómo afecta. A pesar de las polémicas que causa, sus investigaciones internas no eran públicas hasta ahora.

Primero, en 2018 para el 0,05% de los usuarios. "¿Qué pasa si eliminamos el News Feed clasificado?", se preguntaban en un informe interno que resumía el experimento. Entre sus conclusiones está que sin este, el uso (o participación) de las personas a la red social disminuye. Vieron que la gente ocultaba un 50% más de publicaciones.

Lo que sí sucedió es que navegaban más por el contenido de los Grupos, que es donde podían encontrar más publicaciones de su interés. Las interacciones sociales significativas -los comentarios entre amigos que Facebook optimiza- también cayeron un 20%.

También se llevaron a cabo otros proyectos que pudieron concluir cómo los algoritmos de Facebook para el News Feed pueden dirigir a los usuarios hacia contenidos que siembran divisiones. Y revelan que la empresa era consciente de que sus algoritmos, que predicen las publicaciones que los usuarios quieren ver y la probabilidad de que participen en ellas, pueden llevar a los usuarios "por el camino de las teorías conspirativas."

Una de las polémicas de este año de Facebook es que quiere lanzar un Instagram para menores de 13 años y esa iniciativa se ha encontrado muchas reticencias, también políticas y de expertos legales.

Con las últimas filtraciones se ha conocido que la empresa sabe que Instagram afecta de forma negativa a las adolescentes (es más propenso que otras plataformas a aumentar los sentimientos de ansiedad, depresión y dismorfia corporal). Por ahora ha frenado el desarrollo de esta idea. Aunque alegando que la empresa cree que es una gran idea, solo falta exponerla mejor.

Los Facebook Papers demuestran ahora cómo la empresa es consciente de que los jóvenes se le escapan de las manos mientras otras plataformas como TikTok han conseguido todo el interés. Y la empresa incluso sabe razones por las que la juventud pasa de sus formatos. Según documentos internos, el número de usuarios adolescentes ya ha caído un 13% desde 2019.

Why teens won't post stories, per Facebook: They fear broadcasting and are overwhelmed by Instagram's user interface. pic.twitter.com/QiN1CUCA7Y