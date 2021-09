Facebook frena el desarrollo de 'Instagram Kids': gran cambio de planes después conocerse sus estudios sobre toxicidad en jóvenes

Adam Mosseri, Director de Instagram, red social que forma parte del imperio Facebook, ha anunciado cambios de planes: por el momento se frenará el desarrollo de Instagram Kids. Al mismo tiempo, la empresa ha anunciado nuevas herramientas de control parental.

Este anuncio no llega de la nada: la protección de la empresa social a los menores de edad ha vuelto a estar en entredicho la pasada semana. Se ha sabido que Facebook es totalmente consciente de que los contenidos de Instagram pueden ser "tóxicos" para las jóvenes adolescentes, según documentos internos de la compañía. E incluso Instagram ha mencionado estas filtraciones en su nuevo anuncio.

Concretamente, una investigación en profundidad que la propia empresa ha hecho corrobora algo que muchos expertos han dicho antes y es que la red social Instagram genera "un importante problema de salud mental a los adolescentes".

Aún así, este anuncio no parece que vaya a ser definitivo porque Mosseri ha dicho que la compañía considera que "creemos que la construcción de Instagram Kids es lo correcto, pero estamos pausando el trabajo" y que el objetivo es usar este tiempo para "trabajar con padres, expertos y responsables políticos para demostrar el valor y la necesidad de este producto".

Razones para esta decisión

"Empezamos este proyecto para abordar un problema importante que se observa en todo nuestro sector: los niños tienen teléfonos cada vez más jóvenes, falsean su edad y descargan aplicaciones que están pensadas para mayores de 13 años", alega el directivo de Instagram.

Y la idea de una plataforma destinada a menores considera que "es mejor que los padres tengan la opción de dar a sus hijos acceso a una versión de Instagram diseñada para ellos -donde los padres puedan supervisar y controlar su experiencia- que confiar en la capacidad de una aplicación para verificar la edad de los niños".

Esto muestra que, aunque se ha frenado el desarrollo de Kids, no parece que sea definitivo, ya que Mosseri sigue intentando convencer de las bondades. "Aunque mantenemos la necesidad de desarrollar esta experiencia, hemos decidido pausar este proyecto. Esto nos dará tiempo para trabajar para demostrar el valor y la importancia de este proyecto", han sido sus palabras.

Facebook no es la única empresa que piensa así. YouTube y TikTok también tienen sus versiones para niños. De todos modos, estos ejemplos de Mosseri no convencen mucho tampoc, más si tenemos en cuenta que la plataforma de vídeos nacida en China recibió una demanda por no proteger a las personas menores de 13 años y por incumplir la normativa europea en cuanto a protección de datos (es decir, el Reglamento General de Protección de Datos).

El principal alegato en la demanda es que la plataforma social ha recopilado ilegalmente datos personales de millones de niños desde mayo de 2018. Hay que pensar que Instagram Kids quiere destinarse a personas de entre 10 y 12 años de edad.

Ideas de cómo sería Instagram Kids

El líder de la empresa ha dicho que la intención no es que esta versión sea la misma que la de Instagram en la actualidad. Requerirá el permiso de los padres para unirse, no tendrá anuncios y tendrá contenidos y funciones apropiados para su edad. Los padres podrán supervisar el tiempo que sus hijos pasan en la aplicación y controlar quién puede enviarles mensajes, quién puede seguirles y a quién pueden seguir.

Por el momento, estas herramientas se implementarán al Instagram que existe ahora para menores de 18 años. Según el comunicado oficial, "i bien hemos interrumpido el desarrollo de Instagram Kids, seguiremos trabajando para que los padres puedan supervisar las cuentas de sus hijos, ampliando estas herramientas a las cuentas de adolescentes (mayores de 13 años) en Instagram".

Las autoridades políticas dudan de Instagram Kids

Los planes de Facebook de lanzar un Instagram para niños y niñas menores de 13 años encontró otro gran escollo en mayo, cuando 44 fiscales generales en Estados Unidos (figura allí conocida como General Attorney y cabe recordar que en EEUU hay uno general y luego uno por cada estado), que escribieron y firmaron una carta dirigida al consejero delegado de Facebook, Mark Zuckerberg.

En ese escrito, instaban al directivo a dejar de lado sus planes de crear un Instagram destinado a los usuarios más jóvenes. Esto considerando que el uso de esta red social en personas menores de 13 años puede venir acompañado de problemas de salud mental y de privacidad. Esta carta llegó menos de un mes después de que grupos destinados a la seguridad de la infancia y el propio congreso del país americano expresasen preocupaciones similares.