Facebook afirma que necesita rastrearnos para que Instagram sea gratis, y la pregunta es quién pagaría 2€ al mes si la hacen de pago

Facebook ha añadido un aviso para los usuarios de iOS 14 en los dispositivos móviles de Apple, donde alerta de que la información que recopila de otras aplicaciones y sitios web puede "ayudar a mantener Facebook libre de cargos". Este mensaje también se ha visto en la aplicación iOS de Instagram, propiedad de Facebook.

Ha sido el investigador de tecnología Ashkan Soltani quien descubrió este aviso y lo publicó en su Twitter. Sin embargo, buscando en el blog de Facebook se puede ver cómo ellos mismos habían anunciado esta decisión a través de su blog la pasada semana (cuando actualizó un artículo de diciembre del año pasado), a través de Dan Levy, VP de anuncios y productos de negocio de la firma de Menlo Park.

And it begins. @Facebook / @Instagram explore additional scare tactics to combat @Apple iOS14 #ATT privacy changes.



“Help keep Facebook free of charge” pic.twitter.com/mOB9WJpz9A