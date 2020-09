iOS 14 y las ganas de personalizar: Internet se llena de diseños impensables y hay quien está ganando miles de dólares con iconos

Hace exactamente seis días llegó iOS 14, una actualización importante para los smartphone de Apple, ya que (entre otras muchas cosas) nos permite crear widgets y ahora aparece una "biblioteca" que se encarga de almacenar las apps de manera "inteligente".

Apple es conocida por su minucioso control sobre la experiencia y el diseño de sus sistemas operativos, y con iOS 14 se abre una pequeña puerta para que los usuarios puedan personalizar un poco más sus dispositivos.

Por este motivo, en los últimos días las redes sociales se han llenado de capturas de pantalla y comentarios sobre los setups que han creado algunos usuarios. Un buen ejemplo de lo que se puede llegar a conseguir lo vimos ayer, con un "tema" completo de Windows 95:

Using Shortcuts to change up icons will probably be the next big iOS thing. Feels like MySpace days all over again. pic.twitter.com/z8ZmZeIUdD — Greg Barbosa (@gregbarbosa) September 19, 2020

"Hice más de 5.000 dólares mientras dormía, gracias a 2 horas de trabajo"

"Internet es salvaje". Con estas palabras termina un tweet @Traf, un diseñador que hace dos días subió uno de los homescreens más compartidos y comentados de iOS 14, apostando completamente por el minimalismo:

Light version added → https://t.co/S0NnUVGIZo pic.twitter.com/LBqvjVmZJx — Traf (@traf) September 21, 2020

Decidió poner a la venta el pack de iconos monocromo que había creado (como vemos existe una versión oscura y otra clara) en una página web. Si quieres hacerte con ellos tendrás que pagar 28 dólares.

Cuando se despertó a la mañana siguiente comprobó que había generado más de 5.200 dólares en ventas, y eso que sólo necesitó dos horas para realizar este proyecto. Hace cuatro horas actualizó este tweet, afirmando que (gracias a 330 clientes) ya está cerca de los 10.000 dólares.

Update:



$9,240 from 330 customers. — Traf (@traf) September 22, 2020

"Maradonicé mi teléfono"

Mientras que en Android es posible instalar packs de iconos desde hace muchos años, para realizar este tipo de cambios en iOS 14, los usuarios tienen que recurrir a la app 'Atajos' y crear accesos directos personalizados a las aplicaciones.

'Widgetsmith' es otra de las aplicaciones que más ha dado que hablar en las últimas horas. Esta app gratuita nos permite crear tres tipos de widgets (de tamaños 2x2, 2x4 y 4x4) en los que podemos mostrar la hora, fecha, fotos, recordatorios, eventos e incluso un texto personalizado.

Creaciones que nos retrotraen a la era del Jailbreak

La mezcla de ambos factores han hecho que, en palabras de nuestros compañeros de Applesfera, muchos usuarios "pierdan la cabeza" con las personalizaciones. Lejos queda la era en la que los usuarios hacían Jailbreak a sus dispositivos, y es por eso que no estamos acostumbrados a ver escritorios de iPhone con apariencias tan diferentes.

new layout pic.twitter.com/HyUOQRxH8w — piel (@Iordies) September 20, 2020

como enfeitar a tela inicial do iphone usando o iOS 14



— thread tutorial pic.twitter.com/iuvKvvrqoz — caroline lins (@carolinelins) September 22, 2020

Me bajé el ios 14 y Maradonicé mi telefono. Muy contento con el resultado: pic.twitter.com/UyZFGVU5Vv — Bruno no pudo venir (@brunoacanfora) September 21, 2020

Si hacemos una búsqueda rápida en Twitter (por ejemplo, buscando "iOS 14") encontraremos muchas capturas de homescreens, en los que los usuarios han invertido una gran cantidad de tiempo para llegar a personalizar.

Me demoré toda una vida pero bueno...

Por fin tengo mi iPhone como quiero🌻✨#iOS14 #ios14homescreen pic.twitter.com/Z8RCcbINuq — Mariana 🖤🌻 (@Feministarti) September 21, 2020

Esta locura también se ha desatado en plataformas como Reddit, sobre todo en subreddits específicos (como es el caso de r/iOSsetups). Aquí podemos encontrarnos de todo, desde diseños realmente cuidados hasta homescreens excesivamente psicodélicos:

Creado por u/MuggsyJones

Creado por u/gageshin

Creado por u/iBrunden

Creado por u/thrussie

La verdad es que no estamos acostumbrados a ver iPhones con este tipo de estéticas, y seguramente más de una persona se preguntará qué opinarían los diseñadores de Apple sobre este tipo de "escaparates" de iOS.

adelante, que nadie os impida hacer vuestro homescreen tan feo como queráis, para eso es vuestro. — Jose (@josejacas) September 21, 2020

Todo esto ha vuelto a reabrir el eterno debate entre el abanico de opciones que ofrece Android a la hora de personalizar tu homescreen y cómo Apple siempre cuida que esta experiencia sea más cerrada e igual para todos los usuarios.

porqué la gente está emocionada por los widgets de IOS 14???? nunca han tenido Android o qué?? xD — camila:) (@mostdopegirrl) September 19, 2020

No quiero descargar el IOS 14, parece de Android — Darly (@darlydarling_) September 19, 2020

Kind of embarrassing to see iphone users getting excited over the little features in iOS 14 that android has had for like 7 years now- 💀 pic.twitter.com/oJAXY4Oshr — drama today (@drama_today) September 17, 2020

Lo que queda claro es que estamos ante un momento importante y, hasta hace muy poco, un tanto impensable. Hace unos meses me costaría imaginar, por ejemplo, un iPhone 11 Pro (que cuesta más de 1.000€) con un homescreen sobre Windows 95 o Britney Spears.

Esta batalla entre los defensores de Android y iOS no tiene pinta que vaya a acabarse nunca, pero esta tendencia nos hace preguntarnos si Apple estará atenta a las inquietudes de tantos usuarios y permitirá que sea mucho más fácil personalizar la experiencia.

En futuras actualizaciones podremos descubrir si seguirán este camino a favor de la personalización o, por el contrario, acabarán impidiendo que se realicen este tipo de setups.